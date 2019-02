KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye ile ilgili çok güçlü hayallerimiz, ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok güçlü avantajları olacak." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı'nı ziyaret eden Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül'e destek vermek için Kocaeli'ye geldiklerini, bunun AK Parti ailesinin bir kadın dayanışması örneği olduğunu söyledi.



Sarıeroğlu, Gönül ile uzun yıllar çalıştıklarını belirterek, güzel paylaşımlar elde ettiklerini anlattı.

- "Kocaeli inşallah yine 13-0 yapacak"



Kocaeli teşkilatlarının, çalışkanlık ve elde edilen başarılarla farklılığını ortaya koyduğunu dile getiren Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar AK Parti olarak, Kocaeli'de her zaman yüzümüz güldü. Şu an AK Parti olarak 12 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ile halkımıza güçlü hizmetler sunuyoruz. Cumhur İttifakı olarak bu dönemde Kocaeli'de inşallah yine 13-0 yaparak önemli bir zafere imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Kocaeli teşkilatlarımıza ve vatandaşlarımıza güveniyoruz. Kocaeli'yi her zaman takip ediyoruz. Her geldiğimizde yeniliklerin, güzelliklerin sürüyor olmasından da her zaman memnuniyet duyduk."

Sarıeroğlu, Kocaeli'nin, Türkiye'nin sanayisinin, kalkınmasının, gelişmesinin de kalbi ve göstergesi konumunda olduğunu dile getirerek, "Kocaeli, yatırımlar, yenilikler, hizmetler konusunda, bilim ve sanayi anlamında öncü rol üstleniyor. Kocaeli'yi hep önceledik, ilk sıralara koyduk. Bundan sonra da inşallah öyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilgili hedeflerine değinen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ilgili çok güçlü hayallerimiz, ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok güçlü avantajları olacak. İnşallah 31 Mart'ta da AK Parti ailesi olarak, MHP ile yaptığımız Cumhur İttifakı olarak güçlü şekilde zaferle çıkıp önümüzdeki 4,5 sene seçimsiz şekilde sadece hizmetlere odaklanarak, ülkemizin dünya içerisindeki konumunu güçlendirecek çalışmalarla 81 milyon vatandaşımız için yine bugüne kadar olduğu gibi ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül, Sarıeroğlu'na ziyaretin anısına çini vazo takdim etti.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek ve Mehmet Akif Yılmaz, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, daha sonra beraberindekilerle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.