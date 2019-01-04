"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu" düzenlenecek
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilecek sempozyumun açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak04 Ocak 2019 Cuma 16:02
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde 9-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nun açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde 9-10 Ocak'ta "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu" düzenlenecek.
Sempozyumun açılış toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ocak Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
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