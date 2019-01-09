ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe, "Klasik dönemde gerçekten örnek alınan, gıpta edilen şehirler kurmuştuk, bugün modern dönemde de modern toplumun ihtiyaçlarını karşılayan daha insani şehirler kurabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada Karatepe, son yarım yüzyılda köyden şehirlere doğru nüfusun arttığını ifade etti.

Şehirlerle ilgili geçmişte elektrik ve su kesintisi, hava kirliliği, sokaklardaki çöp yığınları ve asfaltsız yollar, gecekondu sorunun konuşulduğunu belirten Karatepe, son dönemde çok büyük altyapı yatırımlarıyla bu problemlerin artık konuşulmadığını söyledi.

Karatepe, hükümetlerin de son yıllarda yaptığı enerji, güvenlik, konut, sağlık, ulaşım gibi önemli hizmetlerin, şehirlerde imarın gelişmesinde büyük katkı sağladığını aktardı.

Sürdürülebilir şehirleşmede, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının da dikkate alınmasının büyük önem kazandığını anlatan Karatepe, kentlerdeki eksikliklere ilişkin tespitlerini, "Tarihi şehirlerin silüetini bozan ve rastgele yerlerde yapılan çok katlı ve yüksek yoğunluklu yapılar. Bina ve parsel bazında yapılan imar değişikliklerinin ortaya çıkardığı adaletsiz uygulamalar. Tek tip ve kimliksiz yapılaşmalar." sözleri ile sıraladı.

İnsanların şehir merkezlerinden giderek uzaklaştığına işaret eden Karatepe, trafik sorununu çözmek için şehir merkezlerine yapılan "battı-çıktı, viyadük, üst geçit ve köprülü kavşaklar"ın bölgelerde güvensiz alanlar oluşturduğunu söyledi.

Karatepe, bu tür altyapı yatırımlarını için daha dikkatli ve incelikli hesaplar yapılması gerektiğini anlattı.

Yabancı ülkelerin şehirlerindeki süslemelere imrenildiğini belirten Karatepe, "Bizim altyapıları tamamlanmış, çok fazla para harcanmış, temel ihtiyaçları karşılanmış olan şehirlerimizde zevk eksikliğini görüyoruz. Caddelerimizin, sokaklarımızın, meydanlarımızın düzgün tasarımlanmadığını görüyoruz. Bunu da şehirciliğimiz için önemli bir problem olarak görüyorum." dedi.

Karatepe, bu konuda daha sorumlu, dikkatli ve özenli davranmak gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini anımsatan Karatepe, yerel yönetimlerdeki yönetim sisteminin başkanlık sistemiyle benzerliklerini anlattı.

Karatepe, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçerek, yerel yönetimlerin sistemiyle, merkezi hükümetin sistemi arasındaki çelişkiyi de ortadan kaldırdığını aktararak, "Türkiye başkanlık sistemi bakımından çok köklü, uzun bir geçmişe sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Son 15 yılda yapılanlarla sorunların çözüldüğünü dile getiren Karatepe, şunları kaydetti:

"Biz zor olanı yaptık, zor olan, büyük bütçeler gerektiren altyapı yatırımlarıydı, Türkiye gerçekten bunu başarmıştır. Bu yatırımlar yapılmasaydı, Türkiye'nin şehirleri bugün yaşanır halde değildi. Biz çok köklü bir şehir kültürüne sahibiz. 2 bin yıldan beri yerleşik toplumuz. Klasik dönemde gerçekten örnek alınan, gıpta edilen şehirler kurmuştuk, bugün modern dönemde de modern toplumun ihtiyaçlarını karşılayan daha insani şehirler kurabiliriz."

- "Kamu etiği en güzel ve en etkili şekilde yerelde uygulanabilir"

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan da kurulun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yerel yönetimlerin, etik ilkeleri yönetim biçimi haline dönüştürmelerinin önemine işaret eden Toptan, "Demokrasinin temel direklerinden biri olan kamu etiği en güzel ve en etkili şekilde yerelde uygulanabilir. Halkla doğrudan temas halinde olan belediyelerimiz, iletişim teknolojisinden de yararlanarak hesap verebilirlik, şeffaflık, dürüstlük, tarafsızlık, adalet gibi etik ilkeleri hayata geçirmek suretiyle güçlü bir yerel yönetim sistemi oluşturabilir." diye konuştu.

Toptan, Kurul olarak yerel yönetimlerde etik düşünme ve uygulama davranışlarını yaygınlaştıran, yerleştiren bir projeyi uygulamaya başlayacaklarını da bildirdi.

Etik davranış ilkelerini özümsemiş ve bunu icraatlarıyla özümsemiş bir yerel yönetim anlayışının vatandaşta güven duygusunu çoğaltacağını ve bu durumun yönetici kimliklerine de olumlu yansıyacağını anlatan Toptan, şunları kaydetti:

"Eğer etik açıdan belediye yönetimine yönelik algı bozulursa bu sadece belediye başkanının ve onun siyasi kimliğinin algısını olumsuz etkilemekle kalmaz ideolojik ve inanç kimliklerine kadar sirayet eder. Bu nedenle yanlış yapmamak yetmez, yanlış yapmadığımızı vatandaşa anlatmak ve insanların bunu anlamasını sağlamak gerekir. Bu süreçte biz çalışmalarımızı Anadolu'nun tamamına yaymak, yerel yöneticilerimizle mahalinde buluşmak ve etik davranış ilkelerini yaygınlaştırmak için önümüzdeki dönemde çok çalışacağız."

- "Artık insanı merkeze alan sosyal belediyecilik vardır"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türk medeniyetinde şehirlerin önemini vurguladı.

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gönül belediyeciliği" talimatını verdiği belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yerel yönetimler tarihine baktığınız zaman artık altyapı belediyeciliği, ideolojik parti belediyeciliği de bitmiştir. Artık insanı merkeze alan, insana dokunan sosyal belediyecilik vardır." diye konuştu.

Artık şehirlerin yarıştığını, kalkınma ve demokrasinin yerelde başladığını vurgulayan Şahin, 2023 vizyonuna giderken yerel kalkınmanın yükselen bir değer olduğunu ifade etti.

Şahin, Türk medeniyetinin özünden alınan güç icraatlara konulduğunda hiçbir sorunun kalmayacağını, dijital dönüşümde akıllı şehirlerin kurulmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.



