Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti.
IHAAW212858-ASA/13-03-2019- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof.13 Mart 2019 Çarşamba 21:45
IHAAW212858-ASA/13-03-2019- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti.13.03.2019 21:28:58TSINNNN
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