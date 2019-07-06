0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığı Görevden Alma ve Atama Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 06:17
Cumhurbaşkanlığı Görevden Alma ve Atama Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre;


Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda açık bulunan İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Metin Eker, aynı kurumda açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Ertan Tosun’un atanmasına karar verildi.


Karara göre,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevden alınarak yerine Şeref Kalaycı atanırken söz konusu bakanlıkta açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ise Mehmet Tuntaş’ın atanmasına karar verildi.


Kararda, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tokat’ın atanma kararı yer aldı.


Söz konusu Karara göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç atandı.


Karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, Hasanhüseyin Kınıklıoğlu, Nuran Altunel, İnanç Özçakmak, Özgür Semiz, Sibel Çil, Mehmet Karaman, Ertuğrul Dede, Aydın Saffet Özkan, Murat Arslan, Ömer Faruk Gölbaşı ve Özcan İzgi’nin atanmasına karar verildi.


Kararda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Mustafa Erdoğan’ın da atama kararı yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 06:17
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 56 İş Müfettişi Atandı
    1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    2. Cumhurbaşkanlığı Görevden Alma ve..
    3. Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme..
    4. Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2..
    5. 06.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    6. California depreminin ardından..
    7. Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi..
    8. Sudan'da tarafların uzlaşması dünyada..
    9. Kimliği belirsiz kişilerce otomobilden..
    10. Marketten hırsızlık zanlısı yakalandı
    11. River Plate dünyaya dayanışma örneği..
    12. Sancaktepe’de börek salonundan..
    13. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    14. Trabzonspor forması giyen Vahid..
    15. "Şimdi Afrikalılarla Afrika'daki..
    16. Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin..
    17. Niğde'de trafik kazası: 5 yaralı
    18. Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı,..
    19. Denizli'de taciz iddiası
    20. Mahalleli tacizcinin evini basıp..
    21. 21. Uluslararası Sevgi, Barış,..
    22. Prens Selman'a büyük şok! İptal ettiler
    23. Sikorsky, Aydan bebek için havalandı
    24. Polis helikopteri Aydan bebek için..
    25. Karamollaoğlu'ndan 'sertifikalı tohum'..
    26. Yemen'de Suudi Arabistan aleyhinde..
    27. Ayvalık’ta 45 Afganistan uyruklu..
    28. Lüks otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3..
    29. "Kazanımlarımız önümüzü kesmeye..
    30. AB ülkelerinden Libya'daki göçmen..
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Savcılık'tan Ali Babacan için flaş kararı
    Savcılık'tan Ali Babacan için flaş kararı
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    İBB'nin kritik ismi görevden alındı
    İBB'nin kritik ismi görevden alındı