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Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi üyeleri yeniden belirlendi

14 Aralık 2018 Cuma 03:40
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 23 Aralık 2015 tarihli 29571 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile kurulan Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin üyeleri yeniden teşekkül ettirildi.

Buna göre Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi; Sağlık Bakanı veya görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı'ndan oluşacak.

Daha önce Başbakanlık Genelgesi ile kuruluşu gerçekleştirilen Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi, sağlık endüstrileri alanındaki yatırım, üretim, ihracatın arttırılması, teknolojinin geliştirilmesi için fiyatlandırma, ruhsatlandırma, kamu alımları, kamu destekleri ve sağlık teknolojisi politikalarını koordine etmekle görevlendirilmişti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 03:40
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