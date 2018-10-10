Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar kimdir? Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve öğretim Politikaları Kurulu üyeleri kimler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Eğitim ve öğretim Politikaları Kurulu'na atamalar yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar kimdir? Eğitim ve öğretim Politikaları Kurulu’na atandı. Atamalar sonrası Ahmet Cevat Acar aslen nereli, kaç yaşında ve Ahmet Cevat Acar’ın eşi ve çocukları kim soruları merak konusu oldu. işte Abdullah Atalar biyoğrafisi

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar kimdir?

1960 yılında Kastamonu-Taşköprü’de doğan Ahmet Cevat Acar, 1980 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi “Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri”; doktorasını İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “İşletme ve Personel Yönetim-Organizasyon” bölümünde tamamladı. İÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda 1994 yılında yardımcı doçent, 1998’de doçent, 2007’de profesör oldu.

Abdullah Atalar kimdir? Abdullah Atalar Eğitim ve öğretim Politikaları Kurulu’na atandı

“İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim-Organizasyon, Örgütsel Davranış” alanlarında eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve proje çalışmaları yapan Acar, akademik çalışmaları yanında çeşitli komisyon ve kurul üyelikleri/başkanlıkları ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, İşletme İktisadi Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Eğitim Koordinatörlüğü, Stratejik Planlama Kurulu Üyeliği, Kariyer Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksek Lisans Program Başkanlığı ile İÜ Rektör Yardımcılığı (2010-2012) görevlerinde bulundu. Ağustos 2012’de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanlığı görevini yürütmeye başlayan Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Akademi’nin Haziran 2015’te gerçekleştirilen 47. Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu yeniden başkan seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Danışma Kurulu, ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Belgesi Danışma Kurulu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Üyesi ve aynı zamanda Kamu Hakem Kurulu Yedek Üyesi olan Prof. Dr. Acar, evli ve iki çocuk babasıdır.