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Cumhurbaşkanlığı ofisleri başkanları kim oldu? Dijital Dönüşüm Ofisi Finans Ofisi İnsan Kaynakları Ofisi Yatırım Ofisi başkanları belli oldu mu?

Yeni hükümet sisteminin hayata geçmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, İdari ve mali özerkliğe sahip Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:23
Cumhurbaşkanlığı ofisleri başkanları kim oldu? Dijital Dönüşüm Ofisi Finans Ofisi İnsan Kaynakları Ofisi Yatırım Ofisi başkanları belli oldu mu?

Yeni hükümet sisteminin hayata geçmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, İdari ve mali özerkliğe sahip Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde yer alan ofisler için harekete geçildi. Külliye’de ilk olarak "Dijital Dönüşüm Ofisi"nin kuruldu. Ekonomik ve sosyal hayat ile kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi için çalışacak ofis aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalışacak.

Bu dört ofisten biri olan “Dijital Dönüşüm Ofisi” ekonomik ve sosyal hayat ile kamudaki hizmetlerin dijital dönüşümü için çalışma yapacak. Dijital dönüşüm ile kamudaki hizmetlerin de hızlandırılıp, bürokratik süreçlerin sıfıra indirilmesi hedefleniyor. Dijital Dönüşüm Ofisi'nin başına kimin geçtiği henüz açıklanmadı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 10:23
  1. Dijital Dönüşüm Ofisi
  2. Finans Ofisi
  3. İnsan Kaynakları Ofisi
  4. Yatırım Ofisi

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