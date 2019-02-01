Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atama kararı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA (AA) -Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yer aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı atandı. Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince yapıldı.



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