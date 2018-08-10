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Veysel Bektaş Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve İdari İşler Başkanlığı ile Milli Savunma ve Ticaret Bakan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 07:11
Veysel Bektaş Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ticaret Bakan Yardımcılığına ise Fatih Metin atandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANLIĞINA ATAMA

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Veysel Bektaş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Mahmut Kazan getirildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 07:11
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