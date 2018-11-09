İsrafil Kışla kimdir? İsrafil Kışla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına Doç. Dr. İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla atandı. Peki İsrafil Kışla kimdir? İsrafil Kışla nereli ve kaç yaşında? İsrafil Kışla biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına Doç. Dr. İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla atandı. İsrafil Kışla, İlim Yayma Cemiyetinde Genel Müdürlük ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

İsrafil Kışla kimdir

İsrafil Kışla, 10 Mart 1959'da Artvin Şavşat'ta doğdu. Baba adı Sultan Süleyman, anne adı Emine'dir. Yönetici; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı. İlim Yayma Cemiyetinde Genel Müdürlük ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

24. Dönemde Artvin Milletvekili seçildi. Kuveyt Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği yaptı. AK PARTİ Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısıdır. İngilizce, Gürcüce ve Arapça bilen Kışla, evli ve 5 çocuk babasıdır.