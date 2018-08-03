Fahri Kasırga kimdir? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olan Fahri Kasırga nereli?

Türkiye 24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni sisteme geçti. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte devlet kurumlarında önemli değişiklikler yapılıyor. Bakanlıklara yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fahri Kasırga getirildi. Peki Fahri Kasırga kimdir ve nerelidir?

Fahri Kasırga, 1953’te Rize’nin Çayeli ilçesinde doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitiren Kasırga, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977’de mezun olduktan sonra 1978’de Rize hakim adayı olarak mesleğe başladı. Erzurum-Olur Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, Trabzon-Çaykara, Sakarya-Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Fatsa, Diyarbakır, Kocaeli ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Kasırga, 3 Ekim 2003’te Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi.

Fahri Kasırga, 22 Temmuz 2007’deki genel seçimler öncesi 8 Mayıs-29 Ağustos 2007 arasında adalet bakanı olarak görev yaptı. Efkan Ala’nın İçişleri Bakanı olmasının ardından 20 Ocak 2014’te Başbakanlık Müsteşarlığına atanan Kasırga, 11 Eylül 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine getirilmişti.