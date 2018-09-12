0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki başkanlıklara ilişkin yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:30
Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan başkanlıklara ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına Dr. Ali Taha Koç getirilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) yeniden Mehmet Güllüoğlu atandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Duygu Arslan, Serdar Akyol Gözde Begüm Akyol Harun Serdar Akyel, Mustafa Karakaya ve Tuğçe Karakaya atandı.

 VARLIK FONU ATAMALARI

Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü’nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Vekilliğine Berat Albayrak getirilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı. Genel Müdürlüğe ise Zafer Sönmez atandı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 14:30
  1. Aydın
  2. atama
  3. Resmi Gazete
  4. cumhurbaşkanlığı atamaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devriye görevine çıkan hudut askerleri 160 düzensiz göçmen yakaladı
    1. Devriye görevine çıkan hudut askerleri..
    2. Kansızlık bebeklikte başlıyor
    3. Başkan Yıldırım, İbrahim Eren’i kabul..
    4. Adalet Bakanı Gül'den MİT..
    5. Binali Yıldırım, AK Parti heyetini..
    6. Hayatı zehreden büyük azaba son
    7. Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam:..
    8. 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyası!
    9. Çaldıkları milyon dolarlık sefer..
    10. Antalya'da trafik kazasındaki..
    11. İkiz çocuklara dair bilinmeyenler
    12. Bayraktar: TEKNOFEST tüm dünyada yankı..
    13. Babasını 50 bıçak darbesiyle katleden..
    14. Türkiye'den istediğini alamayan ABD..
    15. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    16. Türkiye'den AGİT'e terör resti!..
    17. AB Komisyonu Başkanı Juncker'den dolar..
    18. Anne jimnastiği onu ilerde sporcu..
    19. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
    20. UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak