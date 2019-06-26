Cumhurbaşkanlığı Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Toplu Konut İdaresine yapılan atamalar ve Tarım ve Orman Bakanlığındaki görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, açık bulunan Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Levent Sungur ve Ömer Faruk Karabayır uygun görüldü.

Ayrıca Kararda, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Söğüt, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Ümit Ortan, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kahraman’ın görevlerinden alınmaları da yer aldı.

Atama Kararları, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapılırken, görevden almalar, aynı kararnamenin 2’inci maddesine göre gerçekleştirildi.