Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle 3 İle Yeni Vali Atandı, 9 İlin Emniyet Müdürü Değişti

Yeni Cumhurbaşkanlığı Atama Karanamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafa Masatlı atandı. Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. 9 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre,3 ile yeni vali atandı. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.