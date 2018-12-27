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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle 3 İle Yeni Vali Atandı, 9 İlin Emniyet Müdürü Değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Van, Bilecik ve Ardahan illerine yeni vali atandı, 9 ilin emniyet müdürü değişti. Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı.

27 Aralık 2018 Perşembe 08:29
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle 3 İle Yeni Vali Atandı, 9 İlin Emniyet Müdürü Değişti

Yeni Cumhurbaşkanlığı Atama Karanamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafa Masatlı atandı. Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. 9 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre,3 ile yeni vali atandı. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 08:29
  1. Osmaniye
  2. Karabük
  3. Iğdır
  4. Ardahan
  5. Van
  6. Siirt
  7. Rize
  8. Muş
  9. Bilecik
  10. Antalya
  11. Afyon
  12. Adana
  13. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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