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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 06:53
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile 5 ile müftü atanmasına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Ankara İl Müftülüğüne, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Bartın İl Müftülüğüne Abdülcelil Çakar, Kocaeli İl Müftülüğüne, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Manisa İl Müftülüğüne, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Van İl Müftülüğüne ise Ömer Keskin getirildi.


Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları’nın devamında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri A.O. kurumuna ilişkin Atama Kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı.


Atama Kararları’na gore, Kültür ve Turizm Bakanlığında boş olan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Karaman, Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Yahya Coşkun, Telif Hakları Genel Müdür Yardımcılığına Fatoş Altunç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Nihat Umut Döktür’ün ataması yapıldı.


Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Gürül, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Nurpınar Tente Ödemiş, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan ise görevlerinden alındı.


Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ilişkin Atana Kararlarına göre, açık bulunan Hukuk Müşavirliğine Selami Korkmaz atanırken, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine de Edip Müyesseroğlu’nun yeniden atanmasına karar verildi.


Ayrıca, Karara göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır) Bölge Müdürü Ekrem Tosun da 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevinden alındı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 06:53
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