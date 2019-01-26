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Ülkede cumhurbaşkanlığı affıyla 6 bin 391 kişi serbest

Mısır'da, siyasi mahkumları kapsamayan cumhurbaşkanlığı affıyla 6 bin 931 mahkum serbest bırakıldı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 02:44
Ülkede cumhurbaşkanlığı affıyla 6 bin 391 kişi serbest

Mısır’da 6 bin 931 mahkum cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakıldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, aftan yararlanarak serbest bırakılanlardan 2 bin 868’inin borçları yüzünden hapis yatanlar, diğer 4 bin 63’ünün ise adi suçlardan ceza alan mahkumlar olduğu belirtildi.

25 Ocak Devrimi nedeniyle çıkarıldı

Açıklamada af kararının 25 Ocak Devrimi’nin 8'inci yılı ve Polis Bayramı vesilesiyle çıkarıldığı kaydedildi.

Aftan yararlananlar arasında siyasi mahkumların olup-olmadığı konusunda kamuoyuna bilgi verilmedi.

Siyasi mahkumları kapsamadı

Mısır’ı 30 yıl yöneten Hüsnü Mübarek’in devrildiği 25 Ocak Devrimi’ni ateşleyen devrimci gruplar ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı’ndan (İhvan) afla ilgili her hangi bir değerlendirme yapılmadı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından son yıllarda çıkarılan af kararlarının genelde siyasi mahkumları kapsamaması eleştirilere neden oluyor.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 02:44
  1. Mısır
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