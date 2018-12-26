TBMM (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Cumhurbaşkanının yargıya emir vermemesi gerekiyor. Türkiye'nin temel problemi bu. Akpınar'ın ordusu mu, yargısı mı, emniyeti mi var, örgütü mü var? İçişleri Bakanı, 300-400 bin kişilik emniyet emrinde, parti genel başkanlarını ve milletvekillerini nelerle tehdit ediyor?" dedi.

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin "ekonomik, siyasal ve toplumsal kriz" ortamında seçime gittiğini savunan Bekaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplumu kutuplaştırıcı bir seçim söyleminde bulunduğunu ileri sürdü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasına yönelik söylemlere de değinen Bekaroğlu, "Aday olarak gösteriyorlar. Giderken de torba veriyorlar. İstanbul'a indirimlerle gidecek. Millete seçim yatırımıyla, 'rüşvet' deyince kızıyorlar, gidiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik açıklamalarının doğru olmadığını belirten Bekaroğlu, Türkiye'de önceki seçimlerde bu kadar gerginlik yaşanmadığını kaydetti.

Bekaroğlu, "Bir cumhurbaşkanı bu kadar toplumun sinir uçlarına dokunmadı." ifadesini kullandı.

- "Adam isteksiz"

AK Parti'nin yerel seçimlere yönelik anketler nedeniyle bu tavrı benimsediğini ileri süren Bekaroğlu, şöyle devam etti:

"(Ancak Meclis Başkanı ile bir şey yapabilirim) diye Meclis Başkanı'nı oraya gönderiyor. Adam isteksiz. Her dediğini yapıyorlar. Affet köprüden geçen kamyonları, Boğaz'da villalar kuran insanları.' Bunu gönderiyorlar çünkü karşılarında dürüstlüğü, sevimliliği ve çalışkanlığı ile İstanbul'u dünya şehri yapmaktan başka bir şeyi geçirmeyen Ekrem İmamoğlu var. Korkuyor. Ama değmez, değişik partiler İstanbul'u aldı. 'İstanbul, iktidar elimizde kalsın' diye işi, iç savaş kışkırtıcılığına vardırmak olmaz. Sayın Cumhurbaşkanını çevresindekilerin uyarması gerekiyor. Yoksa üzerine bastığımız zemin ayağımızın altından kaymak üzere."

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bekaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yurtta Sulh Konseyi'nin araştırılması gerektiği" yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine, bu konudaki her türlü araştırmaya destek vereceklerini bildirdi.

Bekaroğlu, başka bir soru üzerine de Binali Yıldırım'ın yerel seçimlerde aday olması halinde etik olarak TBMM Başkanlığından ayrılması gerektiğini belirterek, "Seçimin adaleti için ayrılması gerekiyor. Geçmişte iyi ve kötü örnekleri var. Sayın Temizel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için bakanlıktan istifa etmiştir. Ama Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin istifa etmemiştir. Niye? İstismar etmek, devlet imkanlarını kullanmak, seçimleri adil olmaktan çıkarmak adamların genlerine işlemiş vaziyette." diye konuştu.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e yönelik soruşturmaya ilişkin soruya karşılık Bekaroğlu, "Cumhurbaşkanının yargıya emir vermemesi gerekiyor. Türkiye'nin temel problemi bu. Akpınar'ın ordusu mu, yargısı mı, emniyeti mi var, örgütü mü var? İçişleri Bakanı, 300-400 bin kişilik emniyet emrinde, parti genel başkanlarını ve milletvekillerini nelerle tehdit ediyor?" yanıtını verdi.