Cumhurbaşkanının Ereğli sevgisini bir kez daha anlattı

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, SKM Başkanı Adem Öztürk ve bazı belediye meclis üyesi adayları ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğli mitingini değerlendirerek yerel müjdelerine açıklık getirdi. Fakülte yeri, Erdemir’e istihdam, Demiryolu ve Tersaneler gibi konuları detaylandıran Şahin ayrıca, Erdoğan’ın “Yarimiz Ereğli’ye geldik” dediğini hatırlatarak, “Bu çok anlamlıdır. Ereğli’nin 1. lige çıkmasını sağlayacaktır” diye konuştu. 23 Mart Cumartesi günü Öğretmen evinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginin tarihi katılımla gerçekleştirildiğini söyleyerek, “Ereğli’de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak” dedi. AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ise toplantının amacını Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğli mitingini değerlendirmek olarak açıkladı. “Cumhurbaşkanının Ereğli sevgisi artarak devem ediyor” şeklinde konuşan Şahin, “Yârimiz Ereğli’ye geldik” dediğini hatırlatarak, “Bu çok anlamlıdır. Ereğli’nin 1. lige çıkmasını sağlayacaktır.” diye konuştu. Kampüs konusunda Cumhurbaşkanının kısman kelimesi kullandığını hatırlatan Şahin, bunun anlamını askeri helikopter iniş kalkışları için, hazırlanan projede bina boyutlarının yeniden düzenlenmesi olarak anlaşılması gerektiğinin altını çizdi. Şahin ayrıca, Erdemir’i 1 Milyar dolarlık yatırım kararının gereği olarak bin kişilik istihdamın Ereğli’den karşılanacağını, Filyos Projesinin hızla ilerlediğini, Sakarya-Ereğli bağlantılı demiryolu projesi ile bölge sanayisinin gelişeceğini, Tersaneler Bölgesinde gemi üretimi için talimatlar verildiğini, TTK’ye 500 işçinin daha alınacağını hatırlatarak “biz Ereğli’yi büyütmek için geliyoruz” dedi. “Ereğli’nin bu fırsatı kaçırmaması gerekir” diyen Şahin, “Bunların hepsinden daha fazla önem ifade eden bir gerçek var. Sayın Cumhurbaşkanın Ereğli için söylediği güzel ifadeler ve destekleyeceği, önümüzün açılacağına ilişkin sözlerinin dışında biz Ereğli Belediye Başkanı olarak üreteceğimiz tüm projelerde, Ereğli’nin büyümesi için, Ereğli’nin 250 bin, 300 binlere çıkabilmesi adına yapacağım birçok projeler ve çalışmalar olacak. Bu çalışmaları yaptıktan sonra sizin arkanızda bu projeleri gerçekleştirebilecek güçlü bir irade gerekmektedir. Bu güçlü iradeniz varsa ürettiğiniz projeler hayata geçip Ereğli’de iş, ekmek olabilir, sosyal hayat gelişebilir, belediyenin yapacağı sosyal tesislere, kadar trafik sorunundan otoparkına kadar her türlü problemi çözebilirsiniz. Yoksa bunlar sadece kataloglarınızda kalır. Aynı projeleri 5-6 kez kataloglarınıza koyarsınız; teleferik yapacağım dersiniz yine koyarsınız, viyadük yapacağım dersiniz yine koyarsınız hiçbirini de yapamazsınız elinizden bunlar kalır, patlar. Hatta milletin aklıyla, beyniyle dalga geçmekten ileriye gitmez bunlar. Aynı şeyleri yapamadığınız halde tekrar tekrar ifade etmek arkanızdaki güçlü bir siyasi iradeyle olabilir. Çünkü belediye bütçesini aşan maddeleri kataloglarınıza koyuyorsunuz. Viyadük’ün hesabını ben yaptırdım 170 milyon lira, belediye bütçesi de 170 milyon lira nasıl yapacaksınız? 17 yılda bile yapamazsınız.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın Ereğli mitinginde söylediklerinden yola çıkarak konuşmasını sürdüren Şahin şöyle devem etti, “Cumhurbaşkanımız, ‘onun için Erol Şahin kardeşimizi bizler size daha iyi hizmet edebileceğine inandığımız için buraya aday olarak gönderdik’ ve devam ediyor; ‘Kardeşlerim şuanda bu kardeşiniz, 4 buçuk yıl daha ölüm olmazsa bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Evet. Dolayısıyla Erol Şahin kardeşim de burada inşallah bu seçimi kazandıktan sonra 5 yıl sizin hizmetkârınız. Yeni sistemde buradaki benim elim ayağım, her şeyim Erol Şahindir.’ Kdz. Ereğli’deki adaylarımızın hepsini gözden geçirin hızlıca hangi arkadaşımız böyle projeleri ortaya koyabilecekse, hangi arkadaşımızın arkasında böyle bir siyasi irade varsa, bu konuşulanların onda birini yapabilecek gücü kudreti olan bir belediye başkan adayı daha varsa getirin ben de ona oy vereceğim. Ereğli’nin geleceği ile kimsenin oynamaması gerekir. Şimdi bütün bu sözler Sayın Cumhurbaşkanımızın 4 buçuk yıl boyunca, bizim de 5 yıl aynı dönem içinde hizmet edeceğimiz noktada Cumhurbaşkanımız ülkemizin başında, biz Kdz. Ereğli Belediye Başkanı olarak birlikte Ereğli’mize ve ülkemize hizmetkârlık edeceğiz. Bu hizmeti yaparken her sıkıştığımız noktada, her projemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın ful desteği olacağını hepimiz biliyoruz. Kendisinin 30 bine yakın Ereğlilinin karşısında söylediği ifadelerden anlıyoruz. Bu sözleri Cumhurbaşkanımız hiçbir yerde kurmuyor. Bu Ereğli’ye olan sevgisinin, aşkının en büyük ifadesidir. Ereğli bu fırsatı kaçırmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanının Ereğli’ye olan sevgisi ve desteği ile 5 yıl içerisinde bütün sorunların çözümünü ve Ereğli’nin birinci lig bir ilçe olmasını, gelişmiş bir ilçe olmasını temin edebiliriz. Aksi takdirde Ereğli bugünleri bile arar hale gelebilir. Siyaset yapmıyorum, gerçeklerden bahsediyorum. Cumhurbaşkanımız Ereğli ile arasındaki gönül bağının kesilmemesini artarak devam etmesini temenni ediyor. Son 8 günümüz bir kapı kapı gezmeye devam edeceğiz.”