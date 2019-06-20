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Cumhurbaşkanı’nın avukatı Aydın: “Verilen beraat kararları konusunda istinaf aşamasına başvuracağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Genelkurmay çatı davasında tahliye edilenlerle ilgili, “Bir kısım sanıklarla ilgili verilen beraat kararları konusunda mahkeme heyetinden farklı düşünüyoruz.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:53
Cumhurbaşkanı’nın avukatı Aydın: “Verilen beraat kararları konusunda istinaf aşamasına başvuracağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Genelkurmay çatı davasında tahliye edilenlerle ilgili, “Bir kısım sanıklarla ilgili verilen beraat kararları konusunda mahkeme heyetinden farklı düşünüyoruz. Gerekeli karar açıkladıktan sonra biz de o sanıklarla ilgili olarak istinaf aşamasına başvuracağız ve ondan sonraki temyiz aşamalarını takip edeceğiz” dedi.


Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davası karar duruşmasında sanıklara verilen ceza belli oldu. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada Mahkeme Başkanı Oğuz Dik hükmü açıkladı. 224 sanıklı davada yargılanan arasında darbenin beyin takımı eski Korgeneral İlhan Talu, Tümgeneral Mehmet Dişli, Tümgeneral Mehmet Partigöç, Tuğamiral Sinen Süer ve albaylardan Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Ramazan Gözel de yer aldı. Yargılama sonucunda eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski Orgeneral Akın Öztürk’ün de arasında bulunduğu 17 sanık 141’er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. Buna göre sanıklardan Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış ve Osman Kılıç, "anayasayı ihlal" suçundan bir, şehit olan 139 kişi nedeniyle 139’ar kez, Osman Kılıç dışındaki sanıklar "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbette mahkum edildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, davayla ilgili İHA’ya yaptığı açıklamada, “15 Temmuz darbe girişiminden sonra adli makamlar o gece darbenin ilk saatlerinde gerekli soruşturmayı yaptılar ve soruşturmaları kısa sürede sonuçlandırarak kamu davalarını açtılar. 2017 yılının başından itibaren zaten darbe davaları ile ilgili kovuşturma aşaması devam etmekte. Bu aşamada 16 Haziran 2017 yılında başladı. Tam iki senenin sonunda bir sonuca varılmış oldu. Mahkeme her bir sanıkla ilgili olarak ayrı ayrı değerlendirme yaptı. Dosya kapsamına göre mahkemenin vardığı sonuç büyük oranda beklentilerimizi karşılıyor. Ancak bir kısım sanıklarla ilgili verilen beraat kararları konusunda mahkeme heyetinden farklı düşünüyoruz. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra biz de o sanıklarla ilgili olarak istinaf aşamasına başvuracağız ve ondan sonraki temyiz aşamalarını takip edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:53
  1. doğa

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