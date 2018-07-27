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Haşmetullah Felahetpişe: ABD'ye uyarıdır

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ülkesi ile ABD arasında diplomasi yolunun kapandığını belirtti. Ayrıca komisyon başkanı, "Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklamaları aslında ABD'ye karşı bir uyarıdır. Onlar da bu uyarıyı doğru şekilde algılamalıdır." dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:27
Haşmetullah Felahetpişe: ABD'ye uyarıdır

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Tahran ile Washington arasında diplomasi yolunun kapandığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ABD'nin yaptırım politikasına tepki gösterdiği açıklamalarına ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği tepkiyi değerlendiren Felahetpişe, “Tahran ile Washington arasında diplomasi yolu kapandı. Bu yüzden yetkililer birbirlerine açıklamalar üzerinden cevap veriyor.” dedi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerine de değinen Felahetpişe, iki ülke arasında meydana gelebilecek olası bir savaşın bölgeye ve tüm dünyaya yayılacağını bu yüzden Tahran ile Washington arasında bir savaş ihtimali olmadığını ifade etti.

İran İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya konuşan Felahetpişe, İran'ın petrol satışının ABD tarafından engellenmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının mümkün olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine işaret ederek uluslararası hukukun ABD tarafından ihlal edildiğini ve bunun sorumlusunun da Washington olacağını söylemekle yetindi.

Felahetpişe ayrıca ülkesinin, dünya petrol piyasasında istikrarsızlık oluşturma niyetinde olmadığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bu konu hakkındaki açıklamaları aslında ABD'ye karşı bir uyarıdır. Onlar da bu uyarıyı doğru şekilde algılamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:27
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  2. İran
  3. ABD

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