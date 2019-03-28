ŞANLIURFA (AA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "17 senedir seçimle Hükümeti ve Cumhurbaşkanını yıkamayacaklarını görenler, başka dümenlerin içine girdiler. Bunun bir ucu dışarıda iken diğer ucu içeridedir ve biz bunları fark ediyoruz, sizler de fark ediyorsunuz." dedi.



Arınç, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında geldiği Ceylanpınar ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Teşkilat üyelerinden yerel seçimler için daha çok çalışmalarını isteyen Bülent Arınç, AK Parti Ceylanpınar Belediye Başkan adayı Abdullah Aksak'ın seçimden zaferle ayrılacağına inandığını ifade etti.

Arınç, daha sonra Gazi Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Bürosuna geçerek, buradaki vatandaşlara hitap etti.

Görev verilmediği için başka partilere geçen adayları eleştiren Bülent Arınç, daha önce partilerinde bulunan bazı kişilerin, AK Parti'yi yıkmak için CHP veya HDP ile bir araya gelmesinin ahlaki ve doğru olmadığını söyledi.

Arınç, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halka kulak vererek, onların içinde olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Madem ki bizi bu noktaya getiren, 17 yıldan beri tek başımıza iktidar yapan, muhalefet diye bir şey bırakmayan bu gücün hakkını vermemiz lazım. 17 senedir seçimle bu hükümeti ve Cumhurbaşkanını yıkamayacaklarını görenler, başka dümenlerin içine girdiler. Bunun bir ucu dışarıda iken diğer ucu içeridedir ve biz bunları fark ediyoruz, sizler de fark ediyorsunuz. Kurt ile kuzunun bir araya gelmeyeceğini herkes az çok bilir ama öyle garip ittifaklar duyuyoruz ki o kadar ihanet sayabileceğimiz karşı duruşlar görüyoruz ki 'yarabbi bizi bununla imtihan etme' diyoruz. Normal hayatta birbirlerine selam bile vermeyecek insanlar sırf 'Tayyip beyi devirelim, AK Parti hükümetinin gücünü al aşağı edelim' diye bir araya geldiler. Allah onlara fırsat vermeyecek."

- "Cumhuriyet hükümetleri döneminde yapılanların 50 mislini yaptık"

İktidara geldikten sonra Türkiye'de birçok şeyi gerçekleştirdiklerini anımsatan Bülent Arınç, "Yaptıklarımızı burada anlatmaya gerek yok, bunu herkes görüyor. Gittiğiniz yolları, havalimanlarını, üniversiteleri, fakülteleri, tarım alanlarını görüyorsunuz. Yani bir şeyler yaptık, Cumhuriyet hükümetleri döneminde yapılanların 50 mislini yaptık, çünkü buna inanmıştık. Taş taş üstüne koyandan Allah razı olsun ama biz fazlasıyla yaptık." dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Siyasetin dilinde şiddet olmaz, terör olmaz, terörle iç içe yaşanmaz. Eğer siyaset yapıyorsan projelerini, halkın ihtiyaç duyduğu hizmetleri ortaya koyarsın. Mecliste veya Meclis dışında Türkiye'nin daha güçlü olması için çalışırsın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Arınç, 15 Temmuz Konferans Salonu'nda, AK Parti'nin yaptığı çalışmalar ve yerel seçimin önemine ilişkin söyleşi gerçekleştirdi.

Arınç'a, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Aksak ve eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök eşlik etti.