0553 313 94 23

Alvi net konuştu: 'Gerekirse savaşırız!'

Türk gazetecilere Hindistan ile yaşanan Cammu Keşmir kriziyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, savaşa hazırlıklı olduklarını söyledi. Alvi, Başbakan İmran Han ile arasındaki diyaloğu ise şu şekilde aktardı: İmran Han önce BM’ye gideyim. Keşmir’e gireceksek gireriz, dedi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 07:51
Alvi net konuştu: 'Gerekirse savaşırız!'

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif AlviHindistan’ın Cemmu Keşmir’i işgali hakkında Türk gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. BM’de yapacağı görüşmeler öncesinde Pakistan Başbakanı İmran Han ile arasındaki diyaloğu paylaşan Arif Alvi, “Başbakan İmran Han şöyle dedi: Önce BM’ye bir gideyim, sonra bir bakalım, Keşmir’e gireceksek gireriz” diye konuşarak Hindistan’ın masaya gelmemesi durumunda askeri bir çatışmanın sinyalini verdi.

Pakistan ordusu savaşa hazır

Müzakereler ve diplomasi ile sorunun çözümlenmesini istediklerini vurgulayan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, “Biz Pakistan olarak savaş istemiyoruz, savaşa zorlanmak bizim için iyi olmaz. Ama Hindistan isterse ne olur? Pakistan ordusu bu savaşa çok hazırlıklıdır. Çok deneyimlidir. Biz daha önce terörle çok savaştık. Pakistan kardeşlerine, dostlarına, medyaya karşı hep diplomatiktir. Hep yasal kanalları denemiştir. Hep insani davranmıştır. Ama şu da bir gerçektir ki, Cemmu Keşmir’de 100 binden fazla kişi öldürüldü, halkı eziliyor, kadınlarına tecavüz ediliyor, istemedikleri bir ülkeye bağlanmaları için zorlanıyorlar” dedi.

Hitler’i örnek aldılar

Cemmu Keşmir’de yaşananların Hindistan’da yaşananların sadece bir uzantısı olduğunu söyleyen Alvi, “İlk başlarda laik bir çizgi izlediler, ama sonra Hindu milliyetçiliğine, Hindulaştırma politikalarına yöneldiler. Modi’nin partisi Mein Kampf’ı ve Hitler’i kendisine örnek aldı. Hindistan’da 30 yıldır bu azınlık karşıtı politikalar devam ediyor. Kiliseler yakıldı, Hristiyanlar öldürüldü, binlerce Müslüman öldürüldü. 1984-1986 arasında neredeyse günde 3,000 kişi öldürülüyordu” dedi.

Nükleer silahlar bir faşistin elinde

Keşmir’deki gerginlik süresince sınır hatlarında yaşananları anlatan Alvi, “İki tane uçaklarını düşürdük, bir pilotlarını jest olsun diye geri verdik. Denizaltılarından birisini suyun üstüne çıkıp kendi karasularına çekilmeye zorladık. Bir denizaltının yüzeye çıkması ve kaçması askerlikte çok utanç verici bir durumdur. Ama buradaki en tehlikeli şey, Hindistan’ın nükleer silaha sahip olması. En önemli sorun, bir nükleer silah atma düğmesinin üzerinde bir faşistin eli olmasıdır. Dünya büyük bir tehlike altındadır” dedi.

Keşmir’de seçime gidilsin

Hindistan’ın Cemmu Keşmir’e ilişkin alınan BM kararlarını uygulamadığının altını çizen Alvi, “Pakistan Keşmir meselesi için çok acı çekti. I. ve II. Dünya Savaşlarından sonra BM kuruldu ve ulus devletlerin yönetimlerinde yasal ve prensipli davranmalarını istedi. Pakistan da hala bu prensiplere inanır. Ama, günümüzde dünyada ekonomik çıkarlar ön planda tutuluyor. İnsanların çektiği acılar ise umursanmıyor. Keşmir’deki siyasi liderler serbest bırakılmalı ve BM kararlarına göre halk oylaması yapılmalıdır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 07:51
  1. Kilis
  2. Pakistan
  3. Arif Alvi
  4. Hindistan
  5. Cemmu Keşmir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Az önce açıklandı! Hepsi öldürüldü
    1. Az önce açıklandı! Hepsi öldürüldü
    2. Sivas’ta feci kaza! 1'i bebek 2 ölü, 6..
    3. Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte..
    4. İran'dan en sert tehdit: Savaşı..
    5. Cumhurbaşkanı'ndan net açıklama:..
    6. CHP'li Edirne Belediyesi’ne haciz geldi
    7. Meteoroloji yeni rapor yayımladı!..
    8. 23.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    9. ABD'den tüm ülkelere 'Uygur Türkleri'..
    10. Başkan Erdoğan kritik toplantıya katıldı
    11. Erdoğan: Terör örgütlerini silaha..
    12. "Nasıl bir diktatörlükle kuruldu bu..
    13. Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül..
    14. Ekrem İmamoğlu'nun Şehir..
    15. PKK'tan alçak tuzak: 1 şehit!
    16. Korkunç uyarı: Şiddetli bir darbe ile..
    17. Annesinin mezarına gidemeyince akıl..
    18. Erdoğan, Trump ile görüştü!
    19. 15 dakikada reçel nasıl yapılır? İşte,..
    20. TEKNOFEST'e CHP'li İBB engeli!
    21. Bayraktar açıkladı: Rekor kırdık
    22. Yol vermeme kavgası kanlı bitmişti.....
    23. İnsanı çileden çıkaran baba şiddeti!
    24. Yeni haftada hava nasıl olacak?
    25. ABD o telefonla çalkalanıyor!
    26. Kritik görüşme sonrası ABD'den Türkiye..
    27. Partizan Kızılyıldız maçı kaç kaç bitti?
    28. HDP'li Toğrul'dan Cumhurbaşkanı..
    29. Chelsea Liverpool maçı kaç kaç bitti?
    30. PKK'ya bir darbe daha! Hepsi ele..
    Millet İttifakını sarsan anket sonuçları! Kılıçdaroğlu ve Akşener şok olacak
    Millet İttifakını sarsan anket sonuçları! Kılıçdaroğlu ve Akşener şok olacak
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    25 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti
    25 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti
    Kırıkkale'de bir fabrika yangını daha! Ekipler müdahale ediyor
    Kırıkkale'de bir fabrika yangını daha! Ekipler müdahale ediyor