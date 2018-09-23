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Cumhurbaşkanı'ndan boykot kararı! Referanduma gitmeyecek

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, 30 Eylül'de yapılacak olan referanduma gitmeyeceğini açıkladı.

23 Eylül 2018 Pazar 21:16
Cumhurbaşkanı'ndan boykot kararı! Referanduma gitmeyecek

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, 30 Eylül 'de ülkenin ismiyle ilgili referandumu boykot edeceğini açıklayarak, Yunanistan ile yapılan anlaşma Makedonya’nın devlet ve milli kimliğini tehlikeye attığına inandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) New York'taki 73’üncü oturumu için ABD’ye gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov Birleşmiş Makedon Diasporası Derneği tarafından düzenlenen akşam yemeğinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı İvanov, 30 Eylül'de ülkenin ismiyle ilgili referandumu boykot edeceğini ilan ederek, Yunanistan ile yapılan anlaşmanın Makedonya’nın devlet ve milli kimliğini tehlikeye attığına inandığını söyledi. İvanov, “Ben Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendiğimde, Anayasa ve yasalara saygılı olacağıma yemin ettim. Bu yeminin dışına çıkmayacağım. Bu nedenle, 30 Eylül'de sandıklara gitmeyeceğim” dedi.

SANDIĞA GİTMEYECEK

İvanov, anayasanın ismini değiştirmek için Anayasa'da yapılan değişikliklere izin vermediği için vatandaşların güvenini iki kez kazandığını ifade ederek, “Makedon ulusal kimliğini, Makedon halkının, Makedon dilinin ve Makedon birlikteliği modelinin özelliğini tehdit eden fikirleri ve önerileri kabul etmiyorum” diye konuştu.

Başbakan Zoran Zaev ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras hükümeti tarafından yapılan Makedonya ve Yunanistan'ın anlaşması için İvanov, “Sadece mevcut devletin adını değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni, güvenliği azalmış, yeni bir iç ve dış yasası olan bir devlet kuruyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Makedonya Cumhurbaşkanı, “Bunu aklımda tutarak kararımı verdim. Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları 30 Eylül'de doğru ve akıllıca bir karar vereceğine inanıyorum” dedi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 21:16
  1. Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov

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