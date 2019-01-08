Cumhurbaşkanına suikast timinin "tek firarisi" 30 aydır aranıyor

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyen hainler arasındaki tek firari olan eski yüzbaşı Burkay Karatepe 30 aydır aranıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenleyen 37 kişilik timde yer alan tek firari Burkay Karatepe'nin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğünce özel ekip kuruldu.

Ekipler, Karatepe'nin, 16 Temmuz sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlik giyinerek Marmaris'ten İzmir'e kaçtığını, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e gittiğini tespit etti.

Araştırmalarda, Karatepe'nin Kütahya-Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırdı. Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı.

Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yapan ve saklanma konusunda tecrübeli olduğu belirtilen Karatepe'nin yakalanması için tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, bu kapsamda bölgedeki birçok alana operasyon düzenledi. Ekipler, Karatepe'nin son olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan vatandaşlara sanığın fotoğraflarını göstererek, tekrar görmeleri durumunda ihbarda bulunmalarını istedi. Gelen birçok ihbar değerlendirildi, bölgede yapılan tüm incelemelere rağmen firari suikastçiye ulaşılamadı.

- Adalet Bakanlığınca aranıyor

Firari sanık Karatepe hakkında, yurt dışına kaçmış olma ihtimaline karşın kırmızı bülten çıkartıldı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanıklardan 31'ine dörder ve 3'üne birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birine 4, birine 3, 4'üne ise birer defa müebbet hapis cezası verilmişti. Bir sanığı 18 yıl, diğerini ise 15 sene hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, birinin ise beraatini kararlaştırmıştı.

Davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ve 13 ay sonra yakalanan eski yarbay Özcan Karacan ile Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski albay Ramazan Elmas'ın ise dosyası ayrıldı.



Suikast timi davasında Burkay Karatepe hakkında yakalama emirlerinin devamı ve infazlarının beklenmesine karar verilirken, sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi. Mahkemenin "tutuklamaya yönelik yakalama" kararıyla aranan Karatepe için kırmızı bülten çıkarılması kararı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi. Karatepe, artık Adalet Bakanlığınca da uluslararası arenada kırmızı bültenle aranıyor.

- Suikast girişimi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra helikopterle bölgeye gelen darbeci askerlerce otele 3 helikopterden ateş açılmıştı.

Otel üzerinde bir süre havada kalan helikopterlerden maskeli ve ağır silahlar taşıyan gruplar inmişti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleriyle yaşanan çatışmada polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin şehit olmuştu. 10 kişinin de yaralandığı olaylar sırasında bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine de ateş açılmıştı.

Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeci askerler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçmıştı. Güvenlik güçlerinin, kaçan askerleri yakalamak için hava ve karadan yürüttüğü operasyonlarda darbeci askerlerden 36'sı yakalanmış, Özel Kuvvetlerde görevli eski yüzbaşı Karatepe ise kaçmayı başarmıştı.

- Dosya Yargıtayda

Karar aşamasından sonra dava dosyası İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 6 Haziran 2018'de, FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin aralarında eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinin başındaki eski binbaşı Taner Berber, örgütün "Çiğli üs imamı" olarak anılan eski başçavuş Zekeriya Kuzu ve Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı'nın da bulunduğu 37 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı onadı, 5 kişi hakkındaki kararı ise bozdu.

Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin, aralarında suikast girişimini planlayan ve timi yöneten Sönmezateş, Seymen, Berber, Kuzu ve Yazıcı'nın da bulunduğu 37 sanık hakkında verdiği kararları onadı.

Yerel mahkemenin "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan beraat kararı verdiği sanıklar eski pilot Haydar Murat Özden ile eski astsubay Aydın Özsıcak, Gösterit ve Ahmet Koçan'ı bu suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, eski albay Cenkbahadır Avcı'ya ise "Cumhurbaşkanına suikasta yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Gösterit, Özsıcak ve Koçan hakkında daha önce verilen bazı beraat kararları bozularak bu sanıkların, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı ikişer kez müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 15'er yıl ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan 5'er yıl hapis cezasına mahkum edilmesi kararlaştırıldı.

Dosya, buradaki kararın ardından Yargıtaya gönderildi.