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Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtay 16’ncı Dairesi tarafından kararları bozulan eski başyaver Ali Yazıcı, Cenk Bahadır Avcı ve Hüseyin Yılmaz’ın yeniden yargılamasına başlandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:07
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtay 16’ncı Dairesi tarafından kararları bozulan eski başyaver Ali Yazıcı, Cenk Bahadır Avcı ve Hüseyin Yılmaz’ın yeniden yargılamasına başlandı.


Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ali Yazıcı, Cenk Bahadır Avcı ve Hüseyin Yılmaz’a Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapılırken, duruşmaya sanık avukatları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın da katıldı.


İlk duruşmada SEGBİS ile mahkemeye bağlanan sanıklar Ali Yazıcı, Cenk Bahadır Avcı ve Hüseyin Yılmaz’dan Yargıtay’ın bozma kararıyla ilgili beyanlarını aldı. Ankara Sincan F Tipi Cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Ali Yazıcı, “Ben hukukçu değilim. Yargıtay’ın aldığı bu bozma kararı tamamen anlamsız ve hukuksuzdur. Bu kararı kabul etmiyorum. Benim ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyesi olduğum iddia ediliyor. Benimle birlikte 37 kişi daha var. Konsey üyesi olmadığım 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde kanıtlandı” dedi.


Ali Yazıcı’nın Yargıtay’ın aldığı bozma kararın dışında açıklamalarını sürdürmesi üzerine mahkeme başkanı Ali Yazıcı’yı uyararak, “Sen bizim için sadece bir sanıksın. Bizim sana karşı iyi niyet ya da art niyet beslememiz söz konusu değil. Bizim niyetimizi okuyamazsın. Öznel değerlendirme yapıyorsun” diyerek uyardı.



“Ali Yazıcı manşetlerde olacaksa”


Sanık Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanı’nın en yakınında olmasına ve 20 milyon 190 bin kez Cumhurbaşkanı’na suikast yapabileceğine rağmen bunu hiç düşünmediğini ileri sürerek, "Eğer Ali Yazıcı ismi manşetlerde olacaksa davayı sürdürün ve bana en ağır cezayı verin” diye konuştu.



Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi


Mahkeme Başkanı Abdulkadir Ergül, Ali Yazıcı’nın savunma kaydının bilirkişiye gönderilerek deşifre edilmesini, Hüseyin Yılmaz’ın dosyasının tefrik edilmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkamesi’nden Ali Yazıcı ile ilgili toplanan delil ve kararın istenmesine, Cenk Bahadır Avcı ve Ali Yazıcı’nın kuvvetli suç şüphesinin mevcut oluşu ve kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Eylül’e erteledi.



Davanın geçmişi


Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Ali Yazıcı’ya verilen cezayı az bulurken, asli fail olarak yargılanmasını istedi. Davanın tek beraat eden sanığı Hüseyin Yılmaz’ı da maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması amacıyla sanıkla ilgili belge ve beyanların dosyaya getirtilmesi, gerekli olması durumunda ise Ankara 4’üncü ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davaların birleştirilerek bir bütün halinde delillerin değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.


Yerel mahkemede ömür boyu hapis cezası alan dönemin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Cenk Bahadır Avcı ile ilgili kararı bozdu. Avcı’nın sorumluluk bölgesi olan Dalaman’da darbe teşebbüsü bağlamında değerlendirilebilecek bir olayın yaşanmadığı, sanığın eyleminin işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle Anayasa’yı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığının kabulü gerektiği gözetilmeden hatalı değerlendirme ile doğrudan fail olarak mahkumiyet hükmü kurulmasının bozma nedeni olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:07
  1. doğa

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