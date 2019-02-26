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Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar

Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 10 ay hapis cezası verildi

26 Şubat 2019 Salı 12:28
Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında sanık Yaşar Taştan (59) hazır bulundu.

Savunmasında, maddi imkansızlıkları nedeniyle avukatının bulunmadığını söyleyen sanık, pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Bulunduğu bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Taştan, "Sayın Başkanım söz veriyorum bir daha böyle bir suç işlemeyeceğim. Adaletin karşısına böyle bir suçla çıkmayacağım." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "suç ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıl 10 ay hapse mahkum etti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:28
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