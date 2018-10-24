Cumhurbaşkanına duyurmak istiyorum!

Prof. Dr. Hasan ABDİOĞLU

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İİBF; İşletme Bölümü Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı

Merhabalar; FETÖ terör örgütü kişileri veya kurumları ile 17/25 öncesi veya sonrası hiçbir dönem bağ ve bağdaşıklığının olmadığına ve LEHE DELİLLERİME dair mahkeme kararları ektedir. Hakkımda ekte yer alan Bandırma Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği karara göre “üniversitenin açığa alma şüphesi” dışında 17/25 öncesi veya sonrası FETÖ ile hiçbir bağ ve bağdaşıklığım YOKTUR. Hiçbir suç delili olmadan 2,5 yıldır bitmeyen bir yargı sürecinin içindeyiz ve Aralık 2018’de 9. DURUŞMA’ya gireceğiz.. Dava açılma sebebi: ÜNİVERSİTENİN AÇIĞA ALMA ŞÜPHESİ, ben buna özetle üniversite yönetimini ellerine geçirmek isteyen belirli bir ideolojik grup tarafından FİŞLENMEK diyorum. Kasım 2016 tarihinde sadece “örgüt üyesi olma şüphesi delil sayılarak” açılan davada(!) 2 yıldır yargılanıyorum. Şüphe ile dava açılamayacağı 2 yıllık bir yargılama darbe davalarında dahi söz konusu değildir!.

Bugüne kadar mahkeme tarafından hakkımda toplanan lehe delillerden bazıları; 2009 yılında Bandırma’nın en büyük FETÖ’cü şirketi olduğu Bandırma Sulh Ceza Hakimi tarafından iddia edilen ve tutanağa geçen şirkete (Öztürkler Mermer) RED raporları yazmış olmam, (ekli kararın 2. Sayfası)

Kendim hiçbir dönem ve 2012 yılında çocuğumu bu yapı ile hiçbir ilgisi olmayan Bandırma Bahçeşehir Kolejine göndermiş olmam, 17/25 sonrası FETÖ üyelerinin terk ettiği ifade edilen TÜRKSAT dijital platformuna yeni abonelik kaydı olmam, MASAK Raporuna göre hiçbir dönem FETÖ kurum ve kişileri ile finansal ilişkimin olmaması, özetle 17/25 öncesi veya sonrası bir irtibatı veya iltisakı olmayan bir profesör öğretim üyesiyim

O halde bu süreci kim yönetmektedir?

Bu açıklamalardan çıkarılacak sonuç; Hukuk kurallarının geçerli olmadığı bir düzende her türlü haksızlık ve mağduriyetin herkes için bugün veya yarın yaşanabileceği veya yaşatılabileceği tehdididir.

Sayın Cumhurbaşkanıma yaşanan bu haksızlıkları sizlerin de desteği ile profesör bir öğretim üyesi olarak anlatmak isterim. Sizlerden de haksızlık ve hukuksuzluk karşısında sesimi; BELGELERLE, MAHKEME KARARLARIYLA duyurmanızı teşekkürlerimle isterim.. Saygılarımla.