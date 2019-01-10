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Cumhurbaşkanı’na açık mektup

İsmini belirtmeyen bir öğrenci okurumuz, "Cumhurbaşkanı’na açık mektup" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

10 Ocak 2019 Perşembe 12:48
Cumhurbaşkanı’na açık mektup

Bir öğrenci

Sayın Cumhurbaşkanım,

Ankara Gölbaşı Toki’de ikamet etmekteyim. Benim ve komşularımızın büyük problemi haline gelen sokak köpeklerini ilgili makamlara defalarca bildirmemize rağmen herhangi bir sonuç alabilmiş değiliz.

Evlerimizin etrafında her geçen gün artan köpek sayısı bizlerin dışarı çıkmasını engeller hale gelmiştir. Söz konusu köpekler bugüne kadar birçok kişiye saldırmışlardır; mesele hamile bir bayanı kovalamaları üzerine kadın çocuğunu düşürdü. Birçok çocuğu ısırdılar, kaçarken yaralanan çok sayıda komşularımız olmuştur. Bu sıralar gündemde olan hayvan hakları konusu maalesef insan haklarını gölgede bırakmıştır. Gruplar halinde gezen köpek sürüleri hayatımızı zehir etmiş bulunuyor. Bu sorunu defalarca dile getirmemize rağmen Gölbaşı belediyesi yetkilileri problemimizi çözmemiştir. Ben artık tek başıma evden durağa kadar bile gidemeyecek hale geldim. Öğrenci olduğum için sabah erken saatlerde çıkmak zorundayım, çoğu zaman akşam saatlerinde eve dönüyorum. Evimiz birkaç yüz metre otobüs durağına uzaktadır. Bu mesafeyi ailemden yardım almadan gidip gelemiyorum. Sadece ben değil çevremizde birçok kişi bu durumdadır. Kayseri’de yaşanan vahim olay bizleri iyice tedirgin etmiştir. Korku psikolojimizi altüst etmiş durumda. Okul yolun da başımıza bir durum gelmeden önce köpeklerin en kısa zamanda sokaklardan toplattırılmasını istemekteyiz.

Köpeklerin koruma altına alınması, barınaklarda beslenmesi hayvan hakları açısında en uygun çalışma olacaktır.

Maalesef bu durumu bir türlü çözüme kavuşturmayan belediye yetkilileri hayvan hakları bahanesine sığınmaktadır. Şimdi bir öğrenci, bir bayan, bir insan olarak ben ne yapayım? Köpekler insanlara saldırma özgürlüğünü kullansınlar diye eve mi kapanayım, okulu mu bırakayım? Yoksa köpekler mutlu olsun diye gözlerimi kapatıp korkudan bağrım çatlayıncaya kadar sokağa çıkmaya devam mı edeyim? Belediyemiz bana bu seçeneklerden hangisini önerir acaba?

Belirtmeliyim ki gerekli tedbirler alınmazsa çevremizde çok kötü olaylar yaşanabilir. Kayseri’de Van’da ve daha birçok yerde köpek saldırısı sonucu yaşanan can kayıplarına yenileri eklenebilir. Sayın Başkanım! Sizin insan hayatına, mutluluğuna ve huzuruna her şeyden fazla değer verdiğinizi bildiğim için bu konuyu yüksek dikkatlerinize sunuyorum.

Saygılarımla arz ederim.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:48
  1. Van
  2. Kayseri
  3. Ankara Gölbaşı Toki
  4. sokak köpekleri
  5. hayvan hakları
  6. köpek sürüleri
  7. belediye yetkilileri

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