"Cumhurbaşkanımızın, Yıldırım ile çelişen ifadesi olmamıştır"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır"01 Nisan 2019 Pazartesi 02:07
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır."
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