'Cumhurbaşkanımızdan randevu istiyorum'

Sayın Cumhurbaşkanım!

Zatiâlinizden 2016 yılından beri randevu almak peşindeyim. Kendi şahsi bir meselemden ötürü değil. Köyüm, kentim için değil...



Komşum, akrabam, arkadaşım için değil!



Millet için, memleket için, ümmet için...



Lakin muvaffak olamadım. Randevu talebim özel kaleminize defaatle ulaştığı halde devamı gelmedi.



Ben de biliyor ve inanıyorum ki size ulaşmak müşkül... Çünkü siz sadece Türkiye’nin mesailiyle değil, mazlum milletlerin ve tüm ümmetin dertleriyle de ilgilisiniz.

Niçin randevu istiyorum?



Cumhurbaşkanım! Fetö terör şebekesi ile en ciddi ve samimi mücadeleyi siz yapıyorsunuz. Siz başımızda olmasaydınız bu mücadele ya hiç olmazdı ya da başlamadan biterdi. Kararlı ve etkili mücadeleniz sayesinde büyük mesafeler alındı.



ANCAK!! Ancak, şu an yapılan bu mücadele polisiye tedbirlerle ayıklayıp hukuka işi götürme mücadelesidir.



Yani, tabir caizse tarağın kalın dişli seyrek tarafıyla saçın taranması gibidir. İnce ve sık tarafıyla taranmadan yapılan mücadele, sizden sonra gelecekler tarafından aynı hassasiyet gösterilmez ise, korkarım dumura uğrar.



Şu soru işaretlerine dikkat etmek gerekir:



1- Fetö hareketi bir eğitim ve kitap hareketidir. En iyi bildikleri iş eğitimdir. Eğer Türkiye’de beş yüz bin Fetöcü aile varsa bunlar, eş, dost, akrabadan LGS veya üniversite sınavlarına hazırlık adı altında, ücretsiz, öğrenci okutmaya devam etmektedirler!



Bunun için evlerini okul haline getirmiş olabilirler. Bu sayede her yıl beş yüz bin genç ile yine temaslarını sürdürebilirler!



2-Ceza alanlar veya almayanlar davalarından vazgeçmiş değiller! Pişman olan yok...



3- Ceza alanlar da bir bir cezalarını çekip çıkıyorlar. Ancak daha çok bilenerek çıkıyorlar!



4- Fetö hareketi içeride muhalefeti kuşatmış durumda. Fetöcülerden gelecek oylar için tüm muhalif partiler sanki lâl epkem durumdalar.



5- Türkiye üzerine, iktidar üzerine ne kadar pis kokan kirli çorap atılıyorsa, mutlaka bu örgütün zihinsel kuşatması, planı, kumpası söz konusu gibi geliyor.



İşte tam burada sizden randevu istememin sebebi ortaya çıkıyor!



Nasıl mücadele etmeliyiz?



Mevcut mücadele geçicidir. Asıl kalıcı mücadele nasıl olmalıdır?



İşte bu sorunun cevabını size, sadece size söylemek istiyorum. Çünkü siz bu mücadele konusunda hem inanmış, hem muktedir hem de ikna olursanız gerçekleştirebilecek kişisiniz.



Bunu siz yapabilirsiniz.



Bunun için sizden beş dakika süreliğine beni dinlemeniz için randevu istiyorum.



Beş dakikayı uzatmak sizin elinizde...



Benim talebim beş dakika!



Belki aynı şeyi sizler de düşündünüz. Belki de hiç gündem olmadı.



Belki görüş ve teklifim çok acemice; bilemem lakin oluşan bir boşluğu dolduramaz isek gelecek için güçlü düşmanlar bizi bekliyor olabilir!



Çünkü Fetö örgütü en uyanık olunması gereken ve fakat polisiye tedbirlerle önü alınamayacak kadar kaygan bir örgüt...



Size ve tüm samimi memleket sevdalılarına selam ediyorum.