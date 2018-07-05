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'Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak bir harekette...'

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den Milletvekili olan eski milli futbolcu Alpay Özalan, TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırdı. Özalan yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak bir harekette karşılarında beni bulurlar" dedi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:39

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırdı. İzmir'den milletvekili seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Alpay Özalan TBMM'de kayıt yaptırdı. Dağ, Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını da TBMM'ye teslim etti. Alpay yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak bir harekette karşılarında beni bulurlar" dedi.

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA MECLİS'E GİTTİ

Milli takımda ve pek çok kulüpte top koşturan, son dönemde ise teknik adamlık yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Meclis'te kayıt yaptırdı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Meclise gelen Alpay Özalan'ın rozetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ taktı.

"ÇOK HIRSLIYIM"

Alpay Özalan, "Milletimiz benim hırslı bir kişilik olduğumu futbolculuk dönemimden bilir. Allah'a hamt olsun ki bize verilen görevleri bugüne kadar layıkıyla yerine getirdik, bundan sonra da getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok hırslıyım, çok inançlıyım. Bize verilen görev ne olursa onu layıkıyla yerine getireceğiz. Futbol yaşantımda binlerce insanın karşısına çıktık, ülkemizi temsil ettik ve dünya üçüncüsü olduk ama inanın burada yaşadığım heyecanı hiç yaşamadım" diye konuştu.

İSVİÇRE MAÇINDAKİ İSTİKLAL MARŞI OLAY OLMUŞTU

Birçok maçta hırsıyla öne çıkan Alpay Özalan'ın 16 Kasım 2005'te Türkiye-İsviçre maçı öncesinde okuduğu İstiklal Marşı sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Öyle ki; 24 Haziran gecesi vekil seçilen Özalan, o anların görüntüleriyle bir kez daha gündeme gelmişti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:39
  1. İzmir
  2. alpay özalan
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN37 dk önce
    ya bırak alpay.senin futbolculugunuda biliriz......sen bizim vekilimizsin.kendine gel....
  • muratmurat1 sa önce
    Alpay siyasette çok acemisin.Kendini hedef haline getirmenin en gereği vardı.Neyse kapalı toplantılarda anlatırlar.
  • OrhanOrhan1 sa önce
    Yeni yönetim sisteminde milletvekilleri 'Koruma' mı olacak anlamadık. Spordaki ahlaksızlığını,muhtemelen mecliste de göreceğiz anlaşılan. Sayın Cumhurbaşkanımız maalesefadam seçmede isabet ettiremiyor.
  • GolgeAdamGolgeAdam1 sa önce
    Cumhurbaskani kendisini korur sen onu dusunme Alpay, Sen milleti dusun!
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