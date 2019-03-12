AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, Kütahya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek anlamına gelen tercihin AK Parti’ye verilen oylar olduğunu ifade etti.

Kutlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ile birlikte Okçu-Göveççi Sosyo Kültür Merkezi’ne vatandaşlarla bir araya geldi.

Okçu ve Göveççi sakinlerinden destek isteyen Kutlu, "31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı partileri Kütahya’da seçimlere ayrı ayrı aday çıkartıyor ve ayrı ayrı giriyor. Yani Cumhurbaşkanımıza destek anlamına gelen tercih AK Partimize verilen oydur. Bu açıdan baktığımızda da Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın AK Parti Belediye Başkan adayı kardeşiniz, evladınız bendeniz Ahmet Sami Kutlu, bunu böyle bilmek lazım eğer Cumhurbaşkanımızı desteklemek istiyorsak 31 Mart’ta oylarımızı AK Partimize, bendenize verirseniz bizi de, Cumhurbaşkanımızı da mutlu edersiniz. Şunu söylüyoruz; bu şehrimiz Kütahya’mız bizim. Allah’ın izniyle ne yapılması gerekiyorsa yine biz yaparız. Eksiğimiz, gediğimiz, noksanımız ihmalimiz ne varsa siz söyleyin biz yapalım. Biz her türlü talebe düşünceye açığız. Şehrimizin bizim olduğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de şehrimize el birliği ile sahip çıkıp daha ötelere götüreceğiz. Çünkü Kütahya’mız her şeyin en iyisine layık" ifadelerini kullandı.

Kutlu, Okçu ve Göveççi mahallelerine iş geliştirme merkezi kuracaklarını dile getirdi. Kutlu, ayrıca zirai sulama bedellerinin tekrar gözden geçirilerek revize edileceğini, gençler için spor tesisleri kuracaklarını sözlerine ekledi.