0553 313 94 23

"Cumhurbaşkanımıza atılmış en büyük iftiralardan biridir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:- "Karşımızdaki ittifakın mimarlarından biri, utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibi ahlak dışı bir iftirada bulundu. Cumhurbaşkanımız, devletin ve milletin birliğinin sembolüdür, ordularımızın başkomutanıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinin sembolüdür. Bütün vatandaşların yani cumhurun Cumhurbaşkanıdır"- "Bütün vatandaşları için gece-gündüz koşan, 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürüyen, bu büyük fedakarlıktan kaçınmayan bir siyasi lidere, Cumhurbaşkanımıza bütün siyasi hayatı boyunca atılmış en büyük iftiralardan biridir bu"- "Bu iftirayı atanlara, iftiralarını aynen iade ediyoruz. Bu yaptıklarının aslında bir panik havası içinde, hangi kirli ittifakın içinde olduklarını örtbas etme mücadelesi olduğunu, bunun faaliyeti olduğunu görüyoruz"

08 Mart 2019 Cuma 19:35
"Cumhurbaşkanımıza atılmış en büyük iftiralardan biridir"

ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karşımızdaki ittifakın mimarlarından biri, utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibi ahlak dışı bir iftirada bulundu. Cumhurbaşkanımız, devletin ve milletin birliğinin sembolüdür, ordularımızın başkomutanıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinin sembolüdür. Bütün vatandaşların yani cumhurun Cumhurbaşkanıdır." dedi.

Çelik, 5 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli'nin merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu ve mevlit programına katıldı.

Çelik, yaptığı konuşmada, Küpeli'nin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Siyasi hayatı olsun, iş hayatı olsun her zaman beyefendi kimliğini korurdu, husumeti sevmez, birlik ve beraberlik isterdi. Herkese gönlünü açan, yükünü almak için koluna giren, mütevazı kişiliği ile akıllarda kalan samimi bir dosttu. 'Yemek yiyelim' demiştik, çalışmalarımızdan kısmet olmadı. Rabbim, onu en güzel şekilde cennetinde ağırlasın. Ömer Küpeli kardeşime Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum."

- Fikret Yeni'nin seçim-irtibat ofisi açılışı

Ömer Çelik, daha sonra partisinin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'nin seçim ofisinin açılışına katıldı.

Çelik, yaptığı konuşmada, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadınların siyaseti, devlet alanını ve sokakları güzelleştirdiğini söyledi.

Karşılarındaki ittifakın yalandan vizyonsuzluğa kadar her şeyi tam bir karmaşa haline getirdiğini belirten Çelik, "Hiçbir projeleri ve yaklaşımları yok. Tek istedikleri şey Cumhurbaşkanımızın siyasi gücünün, Cumhur İttifakı'nın siyasi gücünün zayıflaması. Onlar, sizlerin gücünü hesaba katmıyorlar. Sizlerin 31 Mart günü Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na ne büyük bir destek vereceğinizi hesap edemiyorlar." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanımıza atılmış en büyük iftiralardan biridir"

Çelik, partililerden, karşılarındaki ittifakın kirli ilişkilerini vatandaşlara anlatmalarını istedi.

"Karşımızdaki ittifakın mimarlarından biri, utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibi ahlak dışı bir iftirada bulundu." diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, devletin ve milletin birliğinin sembolüdür, ordularımızın başkomutanıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinin sembolüdür. Bütün vatandaşların yani cumhurun Cumhurbaşkanıdır. Bütün vatandaşları için gece-gündüz koşan, 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürüyen, bu büyük fedakarlıktan kaçınmayan bir siyasi lidere, Cumhurbaşkanımıza bütün siyasi hayatı boyunca atılmış en büyük iftiralardan biridir bu. Bu iftirayı atanlara, iftiralarını aynen iade ediyoruz. Bu yaptıklarının aslında bir panik havası içinde, hangi kirli ittifakın içinde olduklarını örtbas etme mücadelesi olduğunu, bunun faaliyeti olduğunu görüyoruz."

Çelik, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin kazanımlarını ileriye taşıyacağını belirterek, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde verilecek oyların sadece belediye başkanlarını seçtirmeyeceğini, aynı zamanda karşılarındaki kirli ittifakı da yerle bir edeceğini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 19:35
  1. Adana
  2. Ak Parti
  3. Ömer Çelik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni
    1. Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış..
    2. Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi..
    3. Anavatan Partisi safını seçti!
    4. Lise öğrencisi maç yaparken kalp..
    5. "Cumhurbaşkanımıza atılmış en büyük..
    6. Roma'da Ranieri dönemi
    7. Cezaevi firarisi yakalandı, ‘Pişman..
    8. Dili boğazına kaçan öğrenci hayatını..
    9. Kadınlar İstiklal Caddesi’ne alınmaya..
    10. İş adamı Ilıcan cinayeti davası
    11. Emre Şandan yeniden ASBİAD Başkanı
    12. GÜNCELLEME- İsrail askerleri Gazze..
    13. Bakan Pakdemirli Altıntaş’ta Seçim..
    14. Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir..
    15. Türkçe kursunu tamamlayan Suriyeli..
    16. Hastayken hangi durumda ücretli izine..
    17. Bahçeşehir Okulundan farklı 8 Mart..
    18. Yolda baygın bulunan belediye çalışanı..
    19. Milli Savunma Bakanlığından İdlib..
    20. Cengiz Ünder’in yeni teknik direktörü..
    21. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    22. 7 araştırma şirketi sonuçlarını..
    23. FIFA'dan Chelsea'ye ret
    24. Lise öğrencileri ‘Sinema ve Gençlik..
    25. Liderin rakibi maça gelmedi
    26. İstanbul'dan Sırbistan'ın Sancak..
    27. SpaceX Dragon dünyaya döndü
    28. Kadın zarafetiyle sanatın zarafeti..
    29. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    30. "Hiçbir seçmenimizi düşman olarak..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem