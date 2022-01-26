Cumhurbaşkanımıza açık mektup! 'Binlerce gencimizi salonsuz bırakmayın'

Sayın Cumhurbaşkanım;

Samsun DSİ spor kulübünün Spor Salonu 8 aydır kapalı tutuluyor. 500 sporcu mağdur durumda. Bir sporcu velisi olarak bu durumdan hicap duyuyorum. Sizin spora ve sporcuya verdiğiniz değeri çok iyi biliyoruz ve bize destek olmanızı istiyoruz.

Tadilatı yeni yapılmış bir spor salonu maalesef türlü gerekçelerle açılmıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı bulunan Dsi bünyesindeki kulübe, bölge müdürlüğü sahip çıkmıyor. Veliler tepkili, dsi personeli tepkili, Samsun halkı tepkili, Cimer’e yüzlerce sayıda şikayet başvurusu yapıldı, başvurmadığımız yardım istemediğimiz yer kalmadı ama bir sonuç alamadık maalesef.

Spor Bakanlığı’nın salonu almak istediği konuşuluyor ama biz bunu da istemiyoruz çünkü Spor İl Müdürlüğü burayı kulübümüzün istediği gibi kullanmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Yani bir ada şeklinde olan Dsi Bölge Müdürlüğü’ne ait olan bir alandan bir salon binasını alarak Dsi spor kulübüne kısıtlı olarak verebileceğini söylüyor. Bu şekilde Dsi spor kulübünün faaliyetlerine devam etmesi mümkün görünmüyor.

Yıllardır basketbol, voleybol ve judo branşlarında faaliyet gösteren kulüp binası şu an kapalı, çocuklarımız çalışamıyor. Samsun DSİ Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe bu durumu biliyor ve anlamadığımız bir sebepten dolayı 500 sporcu ve aile mağdur durumda.

Çocuklarımızın spor yaptığı bu salon üstelik milli takımlara da sporcu yetiştiriyor, başarılı olduğu halde neden kapandı anlam veremiyoruz.

2013 yılında judown projesiyle Down sendromlu çocuklara da eğitim vermiş, kapısını açmış olan kulübümüz sosyal sorumluluk projeleriyle de başarılı çalışmalar yapmıştır.

Çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması misyonu olan ve ihtiyaç sahibi çocukların da sahip çıkıldığı bu kulübe değil geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza zarar verilmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanım tek çaremiz sizsiniz tüm kapılar yüzümüze kapandı. Spor salonumuzun açılmasını, eskisi gibi faaliyetlerine devam etmesini istiyoruz. Salonumuzun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilmesini istemiyoruz.