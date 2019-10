Cumhurbaşkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum

Hüseyin Akın/İSTANBUL

Ülkemizin bu terör belasından kurtulması, Suriyeli ve Güneydoğulu kardeşlerimizin can ve mal güvenliklerinin sağlanması, huzurlu bir yaşamın sürdürülmesi için var olan gücünüzle geceli gündüzlü çalışıp büyük bir cesaretle ve hiçbir taviz vermeden karşılığını sadece Allah’tan bekleyip dünya ülkelerine örnek olup ülkemizi şaha kaldırıp en önemlisi de ülkemizin en kanayan yaralardan olan tedavisi de son derece zor olan toplumumuzun hem maddi hem de maneviyatını yok eden ülkemiz genelinde gençlerimizin geleceğini karardan hem hava kirliliğine hem de çevre kirliliğine sebep olan bütün kötü alışkanlıkların başlangıcı olan sigaranın bırakılmış kullanımının azaltılması da ülke menfaatine hem maddi hem manevi çıkar sağlayacağına inanıyorum. Bu nedenle de ayrıca teşekkür ediyorum. Eğer bu sigara tüketiminin azaltıp bu konuda başarı sağlayabilirsek gelecek nesillerimize en büyük miras bırakmış olacaksınız. Bu konu ülkemizin geleceği için son derece önemli bir konu. Ve bu konuya ülkemiz genelinde başta öğretmenler din adamları öğretim üyeleri ve akademisyenler sivil toplum kuruluşları dernekler, ülkemi vatanımı seven her kesimin destek vermesi gerekir diyorum inşallah tedbir bizlerden, takdir Allah’tan diyor başarılar dilerim.