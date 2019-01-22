"Cumhurbaşkanımız sorunlar karşısında dimdik durdu"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Baktılar ki Türk milleti silahla dize gelmiyor, para oyunları, sıcak para girişimini engelleme, Türkiye'yi küçültme, Türkiye'de iş yapılamaz hale getirme ve buradaki yapılan yatırımları engelleme derdi başladı. Allah'a hamdolsun ki bunlar karşısında dimdik duran bir lider vardı, o da Recep Tayyip Erdoğan'dı." dedi.

Özhaseki, Sincan ilçesi AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışında, son birkaç yılda Türkiye'nin başına getirilmek istenen belaların, cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir dönem görülmediğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın 40-50 yıldır var olduğunu, çukurlar kazarak bağımsızlık ilan etmeye çalıştığını ifade eden Özhaseki, "O dönemde bu işin üzerine sert vardık. O katiller sürüsünü, evlatlarımızı şehit edenleri, eştikleri çukurlara doldurduk ve gömdük, kapattık. Çok şükür o dert bitti." diye konuştu.

Özhaseki, FETÖ denilen bir belanın da ortaya çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Herkes biliyordu bu lanet adamları. Sizlerle onları da defettik. Sonra IŞİD denilen bir bela, sonra ekonomik saldırılar... Baktılar ki Türk milleti silahla dize gelmiyor, para oyunları, sıcak para girişimini engelleme, Türkiye'yi küçültme, Türkiye'de iş yapılamaz hale getirme ve buradaki yapılan yatırımları engelleme derdi başladı. Allah'a hamdolsun ki bunlar karşısında dimdik duran bir lider vardı, o da Recep Tayyip Erdoğan'dı."

21 yıl belediye başkanlığı, sonrasında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını dile getiren Özhaseki, çalışmalarını anlattı.

- "Bu topraklar, mazlum ve mağdur milletin son kalesi"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de seçime az bir süre kaldığını, bu seçimlere parti olarak büyük bir tecrübeyle, hizmetleriyle, eserleriyle ve projeleriyle girdiklerine dikkati çekti.

Omuzlarında çok büyük bir sorumluluk olduğunu aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Sorumluluk sadece kendi ilçemizle, kendi şehrimizle sınırlı değil. Bütün mazlum ve mağdur milletlerin, gözü yaşlı kadınların, feryadı figan eden çocukların gözleri bu topraklarda. Bu topraklar, mazlum ve mağdur milletin son kalesi, son vatanı. İşte bu anlayışla, bilinçle ve şuurla 31 Mart tarihinde sandığa gitmeli ve Cumhur İttifakı'na çok güçlü bir şekilde destek vermeliyiz."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise Türkiye'yi "zulme uğrayan mazlumların buluştuğu yer" ve "İkinci Medine" olarak tanımladı.

Medine'nin mazlumların buluştuğu yer olduğunu ifade eden Yıldırım, "Biz de burada muhacirlere ensar olarak kucak açıyoruz. Bu bir seçim işi değil, bu bir beka işidir. Bu bir siyasetin ötesinde Medine müdafaasıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince irtibat bürosun açılışı gerçekleştirildi.