15 Temmuz gecesi Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı

Bahçelievler, Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde, 15 Temmuz’un 3. Yılında unutmamak ve unutturmamak hedefiyle bir konferans düzenlendi. Konferansa İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı. Emniyet Müdürü Çalışkan, o gece yaşadıklarını anlattı.

"15 dakikada alırız" dedim

Gecenin ilerleyen saatlerinde Atatürk Havalimanına inecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini arayarak Havalimanı kulesinin ne durumda olduğunu sorduğunu anlatan Çalışkan şöyle devam etti:

“Aradı ‘Kule ne durumda’ dedi bende, ‘kule işgal altında Sayın Cumhurbaşkanım’ dediğimde ‘Mustafa Bey kule benim için önemli’ kelimesini kullandı. Ben o zaman İstanbul’a geleceğini düşündüm. ‘Kaç dakikada alırsınız burayı’ dedi. O heyecanla ‘Sayın Cumhurbaşkanım 15 dakikada alırız’ dedim. Telefonu kapattım.

Şube müdürlerimizden 2 tanesini aradım. ‘Arkadaşlar ölün, öldürün ne yaparsanız yapın, ama 15 dakika içerisinde kuleyi aldık diye bana dönün’ talimatını verdim. O arkadaşlarımızın normal şartlarda bir saatte alamayacağınız yeri almaları 15 dakika bile sürmedi. 15 dakika sonra döndük, ‘Sayın Cumhurbaşkanım kule bizde’ dedik. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’a geldi.”