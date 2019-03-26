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"Cumhurbaşkanımız ile millet arasında mesafe açmak istiyorlar"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya:"Cumhurbaşkanımızın can suyu millet. Milletle arasında mesafe açmak istiyorlar. Can suyunu kesmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyelim"

26 Mart 2019 Salı 23:40
"Cumhurbaşkanımız ile millet arasında mesafe açmak istiyorlar"

ÇORUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızın can suyu millet. Milletle arasında mesafe açmak istiyorlar. Can suyunu kesmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyelim. Son 5 gün. Kırgınlık, küskünlük ne varsa bir kenara bırakalım. Cumhur İttifakı'nı yukarıya taşımanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Yerlikaya, AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanlığınca Turgut Özel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Gençlikle Buluşma toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

31 Mart'ta sadece bir belediye başkan adayının oylanmayacağını dile getiren Hamza Yerlikaya, "7 Haziran'daki seçimleri hatırlıyor musunuz? Bazı şer ittifakları bir araya geldiğinde 'nasıl salladık', 'Apo'ya selam olsun', 'Kandil'e selam olsun' dediler. Dolayısıyla biz oyumuzu bir adaya atmayacağız. Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Myanmar'da, Filistin'de 'kimsem yok mu' denildiğinde ses çıkartan, mazlumun yanında bulunan Recep Tayyip Erdoğan'a oyumuzu atacağız." diye konuştu.

Türkiye'de şer odaklarının Gezi Parkı eylemleri ile başlayan projesinin 17-25 Aralık süreciyle devam ettiğini, en sonunda milletin kafasına bomba yağdırıldığını ifade eden Yerlikaya, "Bu millet evsiz yaşar ama vatansız yaşayamaz, bunu anlayamadılar. Dik durduk, en sonunda döndüler, hep birlikte ekonomik darbe yapmaya çalıştılar. Hala uğraşıyorlar ve durmayacaklar. Ne zaman ki biz yerli ve milli üretime başladık, dış bağımlılığımızı azalttık, o gün azdılar. Köprü yapıyoruz, 3'üncü havalimanını yapıyoruz, 'durdur' diyorlar. Ama biz durmayacağız. Bizim yönümüz devlet. Cumhurbaşkanımızın can suyu millet. Milletle arasında mesafe açmak istiyorlar. Can suyunu kesmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyelim. Son 5 gün. Cumhur İttifakı'nı yukarıya taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Son günlerde hep birlikte çalışacağız. Devlete ve millete yüzümüzü döneceğiz. Şer ittifakları bir kenara iteceğiz." şeklinde konuştu.

Türk milletine pranga vurmak isteyenlerin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri üzerinden hesaplar yaptığını aktaran Hamza Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Televizyonda hep birlikte izledik. 'Sen kime oy vereceksin?' diyor. Öbürü 'Ben Kürdistan'a oy vereceğim' diyor. Bu ülkede Kürdistan kuruldu da bizim mi haberimiz yok? Bugün ayaklarımıza pranga vurmak isteyenler, bizim mandacılığa sürüklemek isteyenler hepsi el ovuşturmuş bizleri zillete sürüklemek istiyor. Ümmetin kabul olmuş duası bir lidere sahibiz. 100 yılda bir gelir. Şimdi 3 tane çapulcuya, 4 tane gezi zekalıya, 5 tane ne idiği belirsiz, aslı astarı belli olmayan adama Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirecek miyiz? Bu bilinçle sahada olacağız. Birileri tetikliyor. 15 Temmuz'da bombaları kafamıza yağdıranlar, mermileri milletimize atanlar şimdi el ovuşturuyor. 31 Mart akşamı Türkiye'ye gelip hesap sorma gününü bekliyor. Buna mı fırsat vereceğiz? Biz liderimizin, adaylarımızın arkasında duracağız. Zillet ittifakını elimizin tersiyle kenara iteceğiz."

Toplantıya, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:40
  1. Çorum
  2. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya

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