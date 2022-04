'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a güveniyoruz ve güvenmeliyiz!'

Öncelikle şunu söylemeliyim ki Cumhurbaşkanımız muhterem Recep Tayyip ERDOĞAN’a güveniyoruz ve güvenmeliyiz! Sabırlı olmalı ve güvenip desteklemeliyiz. Liderimiz her şeyin üstesinden gelecektir Allah’ın izni ve yardımıyla. Piyasayı fahiş fiyatlarla altüst edip halka kazık atan fahişçi, fırsatçı hainleri lanetliyoruz.

Önce hal yasası çıkarılmalı, hallerin ve marketlerin, yani üretici ile tüketici arasındakilerin, emtia fiyatlarının kontrolü sağlanıp gerekli cezaları da kesilsin. Bunlar yaygın ve cesur bir şekilde yapılsın. Dürüst görevli ve müfettişler samimiyetle ve cesurca görevlerini yapsın. Bizler de tüm vatandaşlar üzerimize düşen kontrol görevini yaparak fahiş fiyatları tespit ederek Ticaret Bakanlığı’nın ALO 175, ALO 182 numaralı şikâyet sitelerine bildirmeliyiz.

Belediye zabıtaları, maliye müfettişleri ve Ticaret bakanlığı elemanları bu işin samimi ve cesur takipçileri olmalıdır. Piyasada büyük bir laçkalık ve kontrolsüzlük görmekteyiz.

Yoksa sadece her şeyi hükümete bırakıp tenkit etmekle bir yere varılmaz ve haksızlık olur. Bunlar hep insan unsurunun dürüstlüğü ve sağlamlığı, cesaret ve gayreti ile ilgilidir. Bir çiçekle yaz gelmez misali bir cumhurbaşkanı yüz binlerce konu ve emtia ile uğraşamaz, devletin elemanları görev ve sorumluluklarını cesurca, samimiyet ve dürüstçe yaparsa amaçlar gerçekleşir. Üretim ve üretici her zaman desteklenmeli ve onlar da kontrol edilmelidir. Verilen krediler amacına uygun kullandırılmalıdır. Bunlar hükümet ve bankaların yapması gereken işlerdir.

Tüketici olarak biz vatandaşlara düşen bir görev de fahiş fiyatları protesto edip düşürebilmek için bir hafta süre ile onları satın almamaktır. TÜRKİYE’nin EKONOMİK GÖSTERGELERİ NORMAL VE SAĞLAMDIR. Şişirilmiş balon fiyatlar geçicidir ve düşecektir. Yaza doğru gidildikçe üretim çoğalacak ve sebze, meyve fiyatları düşecektir. Enflasyonun da yıl sonu itibarıyla düşeceğini sayın maliye bakanımız Nureddin NEBATİ açıklamıştır. 20 yıldan beri görüp denediğimiz liderimizin dik duruşuna, cesaret, samimiyet ve adaletine güveniyoruz. Ama adaleti katleden, onlarca suç işlemiş olan ve tutuklanmayıp salıverilen suçlu ve zanlılar dolayısıyla binlerce hâkim ve savcıya güvenmiyoruz. 90’lı yıllarda CHP’nin iki bakanı Mehmet Moğoltay ve Seyfi Oktay’ın militanlaştırarak CHP kadrolaşması yapmış olduğu Adliye teşkilatı (Yargı) çok adaletsiz kararları ile toplumda infiale neden olmakta ve bu kasıtlı olarak hükümeti yıpratmak amacı ile yapılmaktadır. Yapanları lanetliyoruz.

Geçen yıl hükümetimizi yıkarak istikrarımızı bozmak ve erken seçime zorlamak isteyen zalim ve hainler güruhu soğan gibi bazı ürünlerde stokçuluk yaparak hükümeti ve halkımızı zorladılar, sonuç alamadılar. Bu yıl ise Koronavirüs küresel salgını (pandemisi) ve akabinde Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’yı işgal etmek için savaş çıkarması piyasanın yükselmesi, bozulması, petrol fiyatlarının artması ve buna bağlı olarak pek çok emtianın fiyat artışları ülke ekonomilerini daha da bozdu. Enflasyon da yükseldi.

Maalesef Rusya başkanı PUTİN tam bir emperyalist zihniyete sahip olup Rusya’nın sınırlarının olmadığını belirtmiştir. Rusya daima emperyalist, yayılmacı ve işgalci bir devlet olmuştur ABD gibi. Cumhurbaşkanımızın bu savaşın ateşkesle adil sonuçlanması için gösterdiği büyük çabalara rağmen Putin antlaşmaya yanaşmamakta Rusya merkez bankasındaki 600 milyar dolarlık altın ve döviz rezervine de güvenerek 1 ay daha savaşıp zafere ulaşacağını sanmakta ve planlamaktadır. 20.000 kadar askerini ve binlerce zırhlı araç, uçak, helikopter, tank ve son olarak da en büyük savaş gemisi Moskova’yı kaybetmesine rağmen Putin uzlaşma ve ateşkes alameti göstermemektedir.

Bu savaşın olumsuz etkileri de Türkiye’nin ekonomisine darbe vurmuştur.

Petrol ihracatçısı olan Rusya’nın petrol fiyatlarındaki artıştan başka bize ihraç ettiği ayçiçek ve yağı, buğday gibi ürünlerde de fiyat artışları olmuştur. Çünkü Türkiye kendi buğdayının % 80’ini yerli olarak üretmesine rağmen % 20’sini de Rusya ve Ukrayna’dan ithal etmektedir. Bu fiyat artışları diğer emtia fiyatlarına da kısa sürede yansıdı, yüzde yüzlere varan ve aşan anormal artışlar oldu. Bu acayip durum daha yaygınlaştırılıp meyve, sebze, baklagiller ve diğer emtiaya da yansıtıldı.

Böylece enflasyon da körüklendi. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin tüm tedbirlerine, asgari ücrete çok isabetli olarak % 50, maaşlara enflasyon oranı olan % 37 oranında zamlar yapmasına rağmen piyasadaki lobilerin, fahişçi zalimlerin ve savaşın da etkileri ile % 100’lere varan aşırı zamlarla maaşlardaki artışı yok edildi.

Geçen yıl tarladan 1 TL’ye çıkan domates bu yıl tarladan 10 TL’ye nasıl çıkarıldı?

Domates ve biberlerin kilosu 30 TL’ye nasıl çıkarıldı? 15’li yumurta kolisi 10 TL iken 30’lu yumurta 20 TL iken nasıl 55 TL oldu? Patates 10 TL’ye, Biber 40 TL’ye nasıl yükseldi? Sığır eti 2021’in ortalarında 50 TL/kg iken Mart 2022’de nasıl 115 TL’ye fırladı? Bu fiyat artışları konusunda kuduran Moskof’un savaş çıkarması şüphesiz çok etkili oldu ve bu durum fahişçi vicdansız ve hainlere de büyük imkân vermiş oldu. Öyle anlaşılıyor.

Türkiye insanının yani vatandaşlarımızın şuurlu, ferasetli, basiretli gerçekçi ve sabırlı olması lazımdır. Ama pek çok şuursuz, cahil, zalim, zındık, fitne, fesat tiplerin olduğunu ve bunların Zillet İttifakı’nı desteklediklerini biliyoruz Ama her türlü yıkıcı, bölücü, fesatlıklara ve düşmanlarımızla işbirliği yapmalarına rağmen örneğin ABD senatörleri ve elçisi, İngiltere elçisi gibilerle gizli görüşmeler yapsalar da 2023’de Zillet İttifakının çıkaracağı aday seçimi kaybedecektir.

Çünkü fitnelik fesatlıktan ve ihanetten başka milletimize hiçbir iyilik, eser ve projeleri yoktur. CHP’nin reklamcısının da dediği gibi halk neden 6’lı ittifaka rey versin ki Cumhurbaşkanı R. T. ERDOĞAN’ı dünya ayakta alkışlıyor! Evet, dünya ve Türkiye’nin lideri olan muhterem Cumhurbaşkanımız, adil bir dünya düzenini, adil bir Birleşmiş Milletler’in olmasını isteyip dillendirmekte ve bu yolda gerekli çabaları göstermektedir. Aynı zamanda Türkiye’nin teknolojik, bilimsel, ticari, iktisadi, siyasi, diplomatik ve Türkiye’nin Milli Harp Sanayi ürün ve malzemelerini % 20’lerden % 80’lere çıkarıp Türkiye’nin her alandaki itibarını 100 kat yükseltmiş ve Türkiye’ye her bakımdan çağlar atlatmıştır.

Onun için şu ramazanda şöyle dualar edelim: Dünya adil düzenini, dünya adil birleşmiş milletler teşkilatını, Dünya İslam Birliği’ni liderimiz ve Cumhurbaşkanımız R. Tayyip ERDOĞAN’ın önderliğinde kurmamızı, Nizam-ı Âlem Davamızda başarılı olarak KIZIL ELMA MEFKÜREMİZ’e en kısa zamanda en güzel yollardan ulaşmamızı yüce Rabbimiz nasip, lütuf ve ihsan eylesin.

Bu konuda son 20 yılda çok önemli adımlar atılmış R.T. ERDOĞAN liderliğindeki Türkiye bir BÖLGESEL GÜÇ haline gelmiş ve KÜRESEL GÜÇ OLMA yolunda ilerlemektedir. Nitekim Savunma Sanayiinde yerli ve millilik oranının % 20’lerden % 80’lere ulaşmış olması da bir delil teşkil etmektedir. Selçuk BAYRAKTAR gibi teknoloji dehalarımızın yıllar önce ERBAKAN Hocamızın gösterdiği hedef ve yöntemler için gösterdiği başarılı çabalar sonucunda teknolojinin pek çok alanında çok önemli ilerlemeler kaydederek dünya devleri ile yarışıp ilk 3-4’lere girmeye başladık.

İHA, SİHA, TİHA’larımız, ALTAY TANKLARIMIZ; ANKA HELİKOPTERLERİMİZ; ATMACA FÜZELERİMİZ; OBÜS TOPLARIMIZ gibi yüzlerce savunma sanayii cihaz ve malzemelerini artık yerli ve milli olarak kendimiz üretebilmekteyiz liderimizin teşvik, destek ve öncülüğünde.

Dünyanın onlarca ülkesinin başkanları, liderleri Türkiye lideri R. T. ERDOĞAN’ı sevip saymakta, takdir etmekte ve onunla işbirliği yapmak için onu ziyaret etmektedirler.

Ne yazık ki Türkiye’nin hain muhalefet güruhu ise takdir yerine tekdir etmektedir. Sayın ERDOĞAN sayesinde itibar ve etkinliği çok artmış olan Türkiye Cumhuriyeti sözü geçen bölgesel güç olduğu gibi 2050 yılında küresel güç olabilme yolunda dahızla ilerlemektedir. Bunun devam edebilmesi için Cumhur İttifakı’nın devamı ve R.T.E. Liderimizin liderliği ve hükümetinin devam etmesi şarttır.

Vatandaşlarımız sağduyu ve ferasetle bunu böyle düşünmeli, Türkiye, Türk Milleti’nin hali, istikbali ve BEKASI için reylerini CUMHUR İTTİFAK’I partileri olan AK PARTİ, MHP ve BBP’e ve Cumhurbaşkanı adayı olarak da Sayın R. T. ERDOĞAN’a vermelidirler. Aksi halde ABD ve İngiltere ve diğer düşmanlarımızın elçileri yetkilileri ile görüşen ve onlara uşaklık yapıp onların destekleri ile iktidar olma peşinde koşanların, ihanet içindeki bir muhalefetin eski Türkiye özlemi ile idareye gelmesi Allah korusun korkunç bir cinayet olur.

Hz. Allah, Türkiye Cumhuriyeti’ni, Milletimizi, Milli İrademiz olan C. Başkanımızı ve kabinemizi, Cumhur İttifakımızı yukardaki durumdan, adaleti katleden hâkimlerden, hak ve adalet düşmanı zalim ve hainlerden korusun. Ayrıca şöyle de dua etmek isterim:

YÜCE ALLAH’IM TÜM KUTSAL DEĞERLERİMİZ HÜRMETİNE FAHİŞÇİ, FIRSATÇI, HAİN, BÖLÜCÜ ve DİĞER ZALİMLERE KARŞI HALKIMIZI MİLLET VE DEVLETİMİZİ; MAZLUMLARI; MASUMLARI; MİLLİ İRADEMİZ OLAN CUMHURBAŞKANIMIZI VE KABİNESİNİ; CUMHUR İTTİFAKIMIZI KORU! FİYATLARIN VE ENFLASYONUN DÜŞMESİNİ LÜTUF VE İHSAN EYLE.

Dâhili ve harici düşmanlarımıza karşı Mavi vatanımız ve GÖNÜL COĞRAFYAMIZ ile beraber TÜRKİYE’yi milletimizi ve hükümetimizi koru.