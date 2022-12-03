'Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a açık mektubumdur'

Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım;

Son Diyarbakır gezinizi hayranlıkla izledikten sonra bu mektubu yazmaya karar verdim.

Sizi yakından takip ediyor, hayranlıkla izliyorum. Çok büyük bir kitleye hitap edecek özellikleriniz var, bunun içindir ki yıllardır bu halk sizi seçti. Ben yürekten inanıyorum, gelecek seçimde de sizi Cumhurbaşkanımız olarak seçecektir bu millet. Rabbim size sağlıklı bir ömür versin, sizi başımızdan eksik etmesin. Bazen soruyorum kendime, Cumhurbaşkanımız neden bu kadar çok seviliyor diye. Aslında bunun cevabı çok kolay ama çok uzun. Sizi sevmek için o kadar çok sebep var ki! Siz önce çok iyi bir aile reisi, siz iyi bir dede, iyi bir baba ve iyi bir eşsiniz öncelikle.

Ve en önemlisi vatana, millete, ana-babaya hayırlı bir evlatsınız. Bunlar sizi sevmek için yeter de artar bile. TRT Belgesel’de bir program var “Ailenin Yeni Üyesi”. Program sunucusu Reshad Strik, kendisiyle yapılan bir söyleşide sizin için şunu söylüyor: “Dünyanın birçok Müslüman ülkesini gezdim, Recep Tayyip Erdoğan oralarda çok seviliyor. Biz de onu çok seviyoruz. Eğer siz onu istemiyorsanız bize verin biz alırız” diyor. Dünyada bu kadar seviliyor olmanızdan ne kadar da gurur duydum.

Sadece Türkiye’de değil, dünyada bir numara lider durumuna gelmişsiniz. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı bir lidersiniz.

Sizin torununuza Kur’an dersi verirken bir resminizi görmüştüm. O resim beni çok mutlu etmişti. Çünkü ben de her zaman bir çocuğa öncelikle maneviyat duygusunun verilmesini savunurum.

Sonra gençlerle söyleşilerinizi izliyor, takip ediyorum. Gençlere ne kadar değer verdiğinizi, onlarla diyaloğunuzun güzelliğine şahit oluyorum. Kimi zaman esprili latifelerinizle gülümsetiyorsunuz bizi. Bazen gençlerin de isteğiyle üstadlarımızdan Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç gibi okuduğunuz şiirlerle bizleri mest ediyorsunuz.

Sonra yaşlı bir büyüğümüze, aynı annenize, babanıza sarılır gibi candan sarılışınıza gıptayla bakıyorum.

İsmini hatırlayamadığım Fenerbahçeli bir futbolcumuz vardı, yıllarca hastaydı. Rahmetli olduktan sonra eşiyle yapılan bir röportajı okumuştum. O zamanlar sanırım siz Başbakan’dınız. “Eşimin rahatsızlığı boyunca, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan maddi, manevi hep yanımızdaydı. Eşim rahmetli olduğunda Başbakanımız taziyeye geldiğinde eve ayakkabılarını çıkararak girdiler, eşimin arkadaşları ayakkabıyla girdiler” demişti. Sizi bazen bir gecekonduyu ziyaret ederken görüyoruz. Orada da ayakkabınızı çıkarmış, ev halkıyla bir sofranın başında bağdaş kurarak oturduğunuzu görüyoruz. Sonra evet, sonra bir cenazede görüyoruz sizi. Tabuta el veriyor, Kur’an okuyorsunuz. Mazlumun yanında, zalimin karşısında dimdik duran bir lidersiniz.

Bir ben değil, dünya size hayran.

Cumhurbaşkanım, siz mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası, size can kurban.

Diyarbakır’da bir genç size şöyle seslenmişti: “Size oy vermek ne ki, ben size kalbimi vermişim.” Ben de bu söze mührümü basıp, imzamı atıyorum. Size oy vermek ne ki, ben size kalbimi vermişim. Yaptıklarınız, yapacağınız işlerin teminatı diyor oyumu size veriyorum.

Bu kutlu davada Allah (c.c), yar ve yardımcınız olsun. Allah (c.c.) size sağlıklı uzun ömür versin. Selam ve dua ile.

Sayın Cumhurbaşkanım şimdi sizin nezdinizde İstanbul, Bahçelievler Belediye Başkanımıza Dr. Hakan Bahadır’a ve Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy’a yazmış olduğum mektuplarıma verdikleri cevaplardan ötürü çok teşekkür ediyorum.

Ayrıca İstanbul İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’ye de teşekkür ederim.

Bir gün sizinle de görüşüp konuşmak en büyük istek ve dileğimdir.