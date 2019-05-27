"Cumhurbaşkanımız 2023'e kadar olan yargı reformunu tüm kamuoyu ile paylaşacak"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 30 Mayıs Perşembe günü inşallah 2023'e kadar olan yargı reformunu tüm kamuoyu ile paylaşacak. Bizim temel yaklaşımımız, insanımızın özgürlüğünü ve ekmeğini daha da artırarak, Türkiye'yi büyütmek ve geliştirmektir." dedi.

Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince bir otelde sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve kanaat önderlerine verilen iftara katıldı.

Burada konuşan Gül, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu, gayelerinin din, dil ve mezhep ayırmaksızın herkesi kucaklamak olduğunu belirterek, "Mazlumların tek umudu Türkiye." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerin geride kaldığını ve artık Türkiye'nin önüne bakması gerektiğini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Şimdi Türkiye'nin ve vatandaşımızın ekonomisini daha da yükseltme zamanıdır. Şimdi reformlarla ülkemizin standartlarını daha da yukarı çıkarma zamanıdır. Şimdi özgürlükleri daha çok arttırma zamanıdır. Şimdi adaleti daha da tahkim etme zamanıdır. Bütün eksiklerin farkındayız. Çok önemli şeyler yaptık. 17 yılda büyük reformlar yaptık."

"Ekonomimizi, hukuku ve adaleti tahkim edecek döneme hep birlikte giriyoruz." diyen Abdulhamit Gül, şöyle devam etti:

"İnsanımızın doğuştan kazandığı, nerede doğmuş olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları birdir ve her biri eşit, özgür vatandaşlardır. Bu konuda özgürlükleri daha da arttırıcı adımları atacağız. Vatandaşlarımızın bir tarağın eşit dişleri gibi eşit ve birinci sınıf vatandaş olarak hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmayacağı, uygulamalardaki eksik ve aksaklıkları giderici çalışmaları hep beraber yapacağız."

- Yargı reformu

Hukuk anlamında çok önemli mevzuat değişiklikleri yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini anlatan Gül, Türkiye'yi her anlamda daha ileri taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Bakan Gül, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 30 Mayıs Perşembe günü inşallah 2023'e kadar olan yargı reformunu tüm kamuoyu ile paylaşacak. Bizim temel yaklaşımımız, insanımızın özgürlüğünü ve ekmeğini daha da arttırarak, Türkiye'yi büyütmek ve geliştirmektir. Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyenlere, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmak isteyenlere daha fazla birlik diyelim, kardeşlik diyelim. Ülkemizi terörle diz çöktürmek isteyenlere karşı daha fazla kararlı duruşumuzla inşallah bayrağımızı, cennet vatanımızı daha güzel yerlere hep birlikte taşıyacağız."

- 27 Mayıs 1960 darbesi

Gül, 27 Mayıs 1960 yılında seçilmiş Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiğini belirterek, olayın tarihe kara bir leke olarak geçtiğini vurguladı.

Milletin vesayetçileri çöp kutusuna attığını vurgulayan Gül, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu millet, ne zaman başını kaldırsa, bu milletin başı ezilmeli, milletin iradesine 'sesi kısılmalı' diyerek vesayetçiler hep devreye girmiştir. Bu örnekler artık tarihte kalmıştır. Milletimiz, inşallah vesayetçi anlayışı artık çöp tenekesine ve tarihin tozlu raflarına gömmüştür. Bundan sonra daha fazla demokrasi ile daha fazla özgürlük ile milletin iradesi daima hakim olacaktır. 'Sizi buraya getiren güç, sizin idam edilmenizi istiyor' gibi bir yargı anlayışı ile bu milletin seçtiği milletin adamları idam kürsüsüne götürüldü. Artık bu yaşanmışlıklar hepimiz için birer ders olarak, hukukun, demokrasinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir."