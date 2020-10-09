'Cumhurbaşkanıma arzediyorum'

Tunceli-Ovacık’dan yazıyorum, başkasına yazdıklarımı sizinle de paylaşmak istedim. Belki siz sesimi ilgililere, yetkililere duyurabilirsiniz. Buraya 2. Şark hizmeti dolayısıyla gelmiş bir kamu görevlisiyim. Prof. İhsan Fazlıoğlu’un, “mensubiyet mesuliyet doğurur, mesuliyet de adamı konuşturur” sözü gereği ben de şimdilik buraya mensubum. Belki yakında buradan ayrılabilirim, fakat burada olduğum müddetçe buranın sorunları ile ilgilenmek zorundayım, bir Müslüman olarak. Siyasilere, aydınlara, STK’lara, alimlere benim ulaşmam, sesimi duyurmam mümkün değil. Yazdıklarımı bu zevatla paylaşırsanız belki buralara alaka gösterirler. Ezcümle yapılacak çok şey var...



Hükümetin Ovacık ile ilgilenmesi için burdan çağrıda bulunuyorum.. Hükümet yetkililerinden biriyle veya samimi bürokratlardan, mesela İbrahim KALIN’la beni görüştürün. Anlatacağım çok şey var, Hükümetin burada yapması gereken çok iş var.



Batı’dan bakınca, televizyondan seyredince her şey anlaşılmıyor. Bizim bu insanlara karşı, onların bize karşı önyargıları var... Buralara mülki amirinden başlayıp en alt kademedeki kamu görevlisine kadar hususiyetli, tecrübeli, aşk ile şevk ile çalışacak, eser bırakacak, halkın gönlünü kazanacak, bu beldeyi, şehri kalkındıracak kamu görevlilerine ihtiyaç var...



Burada yaşayan insanlar Kürt değil, Horasan’dan Malatya’ya gelen Hoca Ahmet Yesevi’nin amcazade çocuğu ve halifesi, Şeyh Hasan’dan türediklerini, Şeyh Hasanlu aşiretine bağlı olduklarını, Türkmen asıllı olduklarını iddia ediyorlar. Alevilik mezhep değil, asılları tasavvuf. Tasavvufun değişmiş hali.. Buralı tarih öğretmeni Ahmet Demirdöğen’in yazdığı Dersimde Bir Köy: Kozluca isimli kitabı okuyorum. Dersim ve ilçelerinde yaşayan aşiretleri ve Aleviliği anlatıyor. İlginç şeyler var, kitaptaki bilgilere göre Türkiye’nin büyük çoğunluğu ile aralarında fazla fark yok, ideolojik tavırlar, sol fraksiyonlar, yanlış laiklik uygulamaları, solcuların, sağcılar iktidar olunca şeriat gelecek, sizi kesecekler diye korkutmaları, bu insanları aşırı sola ve terör örgütlerine yaklaştırmış. Bunların ön yargılarını yok etmek için ilim adamları, şairler, yazarlar, ilahiyatçılar, sivil toplum kuruluşları buralara gelmeli, çalışmalı, yerleşmeli. İşadamları yatırım yapmalı.



Hükümetin buradan haberi yok. Çok güzel bir coğrafya, takriben 30 km uzunluğunda, 10 km genişliğinde bir ova. Bol suyu var, Munzur boşa akıyor, güneydeki dağlar orman, Bayburt’tan, Aydıntepe’den daha güzel araziye sahip. İklimi de sıcak, çok rüzgar almıyor. İnsanı genelde olduğu gibi tembel, yeniliklere karşı, ne hizmet üretiyorlar ne de üretmek isteyenlere yardımcı oluyorlar. Üç bin nüfuslu bir yer, elli bin-yüz bin nüfuslu bir şehir olacak kapasitesi var. İlçenin girişi var, çıkışı yok. Erzincan’a, Sivas’a çok yakın. Acilen Erzincan ve Sivas’a yol yapılmalı.



Hükümetten kimse gelip burayı görmemiş, inceleme yapmamış, buranın insanı da hükümetten şimdiye yatırım talep etmemiş. Başka yerlerden ve Karadeniz ahalisinden buraya nüfus nakli yapılmalı. Rekabet olursa kalkınma ve gelişme ivme kazanır. Tek çeşit insanların yaşadığı yerlerde rehavet oluyor, insanları tembelleşiyor.



Devlet buraya sadece güvenlik ve egemenliği temsil açısından bakmış. 40-50 az tecrübeli polis, 200-300 acemi asker, mesleğe yeni başlamış kaymakamlar... Buralar kalkınamaz. Geçici olarak asayişi temin eder, boşluk bulunca da meydan terör örgütlerine kalır. Acilen Ovacık’ı yollarla başka şehirlere irtibatlı hale getirmek, diğer şehirlerden, yatırım yapacak, hizmet üretecek nüfus nakli yapılmalı. Devletin görevi de gelecek nüfusun ve işadamlarının güvenliğini sağlamak olmalı. O zaman burada büyük dönüşüm olur, terör biter. Batıya göç sona erer, burası göç alan güzel bir şehir olur, buranın insanı da maddi ve manevi yönden değişir ve gelişir.



Benim bu yazdıklarımı Cumhurbaşkanı’na ulaştırmak lazım. İvedi hükümetten işini severek yapan birileri, Çevre Şehircilik Bakanı, Ulaştırma Bakanı Ovacık’ı gelip görmeli.



Sözün özü: Hükümet Ovacık’ la yakından ilgilenmeli. Buradaki mülki amirinden memuruna kadar herkes iki yıllık şark nöbetini tamamlamanın derdinde. Çivi çakılmamış buraya. Görevini severek yapan, rutini dışına çıkan Recep Yazıcıoğlu gibi idareciler lazım..