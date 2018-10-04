0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığı'ndan Batman açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batman'daki hain saldırıya ilişkin, "Devletimiz, teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir." ifadesini kullandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:58
Cumhurbaşkanlığı'ndan Batman açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Devletimiz, teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir." ifadesini kullandı.

Oktay, Batman'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Terör saldırısında şehit düşen kahraman askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Devletimiz teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir. Milletimizin başı sağolsun." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:58
  1. Fuat Oktay
  2. Batman
  3. Cumhurbaşkanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
    1. Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
    2. Bu kış PKK’nın son kışı olacak
    3. Skandal karar! 7 yaşındaki çocuğa..
    4. Fuat Oktay'dan hain saldırıya ilişkin..
    5. Cesur köpek 'CESUR', hayatlarını..
    6. Kartal Belediyesi'nde yine skandal
    7. Yıllar önce yurt dışına kaçırıldılar!..
    8. Sefalet içinde uçak hediye eden..
    9. Pakistan'dan önemli Türkiye açıklaması!
    10. Adana'da insanlık öldü dedirten hareket!
    11. Mehmet Sait Sürer isimli terörist..
    12. Dalında satılan "Hicaz narı" çiftçiyi..
    13. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Çin'e..
    14. Mustafa Aksu: Yurt dışından gelen..
    15. Kırmızı Kategoride aranan terörist..
    16. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu..
    17. Mahkeme kararını verdi! Naim..
    18. Bakan Pekcan’dan kredi müjdesi
    19. TSK'nın yükünü artık 'SEYİT' taşıyacak
    20. Kurtulmuş: Terör diz çökecek
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!