Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti
25 Haziran 2019 Salı 16:15
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yarım saat sürdü.
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