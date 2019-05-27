0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BM Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner'i kabul etti- Kabulde, Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin durumu ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yapabileceği ilave yardımlar görüşüldü

27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Oktay'ın, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Steiner'i kabulünde, UNDP ile Türkiye arasındaki iş birliğinin daha ileri götürülmesi için neler yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin durumu ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yapabileceği yardımlar ile İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi konusunda atılabilecek ilave adımlar ele alındı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:51
  1. Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay
  2. UNDP Başkanı Achim Steiner

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kurum: "Fikirtepe’de metruk bina kalmayacak"
    1. Bakan Kurum: "Fikirtepe’de metruk bina..
    2. Göztepe’de ilk yolcu Tayfur
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahilde iftar..
    4. Bursa Festivali’nde 58. yıl heyecanı
    5. TBMM Başkanı Şentop'tan 27 Mayıs mesajı
    6. Avrupa borsaları İtalya hariç..
    7. Bakan Kurum, Fikirtepe'de..
    8. AB Komisyonu, yüksek kamu borcu olan..
    9. Türk astronomi fotoğrafçısının karesi..
    10. Hollanda'da koalisyon hükümeti..
    11. Gazze'de deniz suyu hastalıklara sebep..
    12. Bahçeli uyardı: Akıllarını başlarına..
    13. Göztepe'den Tayfur Bingöl için veda..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    15. Ramazanın 22. günü için iftar menüsü..
    16. MHP Başkan adayı Bıyık’tan Düzcespor’a..
    17. A Milli Takım, Antalya kampında ilk..
    18. Konya’da otelde yangın
    19. Modafen Koleji, dünya şampiyonluğunu..
    20. Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası
    21. Başkan Faruk Özlü Düzcespor için..
    22. Gaziantep’te iki araç çarpıştı: 5..
    23. Fatih Terim: Daha önce tarih yazdık
    24. Yemen'deki sel felaketinde 2 çocuk..
    25. Sakarya'da korkunç kaza...
    26. Ümit Milli Takım'ın Arnavutluk ve..
    27. Tekirdağ bayram namazı vakti 2019 |..
    28. VakıfBank'ın yönetim kurulu belirlendi
    29. Kerkük'te DAEŞ'e operasyon
    30. Alaska'da 5,8 büyüklüğünde deprem
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'