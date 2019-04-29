Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve beraberindeki heyeti kabul etti29 Nisan 2019 Pazartesi 20:39
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile ilçe ve belde belediye başkanları da yer aldı.
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