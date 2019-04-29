0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve beraberindeki heyeti kabul etti

29 Nisan 2019 Pazartesi 20:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile ilçe ve belde belediye başkanları da yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 20:39
  1. Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum"
    1. İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün işçi..
    2. Hollanda Milli Günü Ankara'da kutlandı
    3. Terör örgütü içindeki çözülme sürüyor:..
    4. Çarptığı otomobili metrelerce sürükledi
    5. Kaçak sigara satan iş yerine ceza yağdı
    6. Türkiye ile Azerbaycan arasında..
    7. İYİ Partili Türkkan'dan ezber bozan..
    8. Bayraklı Belediyesinde yeni görev..
    9. Mescid-i Aksa’nın kubbesi yıkandı
    10. Sokakta baygın halde bulunan taksi..
    11. Terminalde kadınlar tuvaletinde..
    12. Define avcıları suçüstü yakalandı
    13. GÜNCELLEME - Amatör boksörün..
    14. Kardeş iki ülkeden ’ticaret’ atağı
    15. Manisa’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    16. Atiker Konyaspor-Galatasaray maçından..
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    18. Emenike, Fenerbahçe taraftarına çağrı..
    19. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    20. KEALFEST Ahmet Ümit’i ağırladı
    21. Boksörü sopayla döverek öldüren 2 kişi..
    22. "Avukatlara şiddet savunma hakkına..
    23. MHP Grup Başkanvekili Akçay: "Tek tip..
    24. Kadın yolcunun havalimanı çalışanına..
    25. Bel tutulmasına hangi bölüm bakar?
    26. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    27. Çavuşoğlu: Sural'ın ailesi artık bizim..
    28. Garanti'den 3 ayda 1 milyar 757,4..
    29. Basketbolda maçın ardından
    30. Karaciğer hemanjiyoma hangi bölüm bakar?
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı