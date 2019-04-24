Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Devlet Bakanı Hamad Bin Abdulaziz Al-Kuwari'yi kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Devlet Bakanı Hamad Bin Abdulaziz Al-Kuwari'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.



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