Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Devlet Bakanı Hamad Bin Abdulaziz Al-Kuwari'yi kabul etti
24 Nisan 2019 Çarşamba 15:42
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Devlet Bakanı Hamad Bin Abdulaziz Al-Kuwari'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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