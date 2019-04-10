Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'i kabul etti
10 Nisan 2019 Çarşamba 19:29
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
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