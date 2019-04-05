Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü Fuat Oktay, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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